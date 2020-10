Κοινωνία

Παντελίδης - Τροχαίο: Αγωγή κατέθεσε η Φρόσω Κυριάκου (βίντεο)

Η συνεπιβάτιδα του αδικοχαμένου τραγουδιστή, Παντελή Παντελίδη, αξιώνει αποζημίωση 94.000 ευρώ από την ασφαλιστική εταιρεία.​

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Λύνει την σιωπή της και ξεσπά… Η Φρόσω Κυριάκου, μία από τις δύο κοπέλες που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ του Παντελή Παντελίδη, αξιώνει με αγωγή της το ποσό των 94.000 ευρώ, για ηθική βλάβη αλλά και για έξοδα νοσηλείας, μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του γνωστού τραγουδιστή.

Με απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Εφετών Αθήνας, η μήνυση της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη προς τις δύο επιβάτιδες που βρίσκονταν στο ίδιο όχημα με τον καλλιτέχνη, τέθηκε στο αρχείο, καθώς η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ο οδηγός του τζιπ.

Η αγωγή, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα “Real News”, θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες.