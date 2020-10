Life

Μάριος Γιαννάκου: Στην κορυφή του Ολύμπου κουβαλώντας στην πλάτη κοπέλα με αναπηρία

Ο αθλητής υπεραποστάσεων πάτησε την κορυφή του “βουνού των Θεών”, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο της 22χρονης Ελευθερίας.

«9:02π.μ. Φτάσαμε στην κορυφή της Ελλάδας μαζί με την Ελευθερία και την ομάδα μας!» Με αυτή την ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο αθλητής υπεραποστάσεων Μάριος Γιαννάκου ενημερώνει για την επιτυχή κατάληξη του εγχειρήματος, το οποίο περιέγραφε λίγες μέρες πριν ως τον «σπουδαιότερο και ωραιότερο αγώνα της ζωής του». Κατέκτησε την κορυφή του Ολύμπου, κουβαλώντας στην πλάτη του, σε ειδικά τροποποιημένο σακίδιο, την 22χρονη Ελευθερία, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό από το όνειρο», γράφει ο Δραμινός αθλητής, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του ίδιου με τη νεαρή φοιτήτρια βιολογίας στην πλάτη του, την ελληνική σημαία ανά χείρας κι ένα πλατύ χαμόγελο ικανοποίησης στα πρόσωπα και των δύο.

Λίγες μέρες προτού ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου - για 51η φορά, η οποία είχε ωστόσο έναν ιδιαίτερο συμβολισμό - ο Μάριος Γιαννάκου, ο οποίος έχει δώσει με επιτυχία αγώνες υπεραποστάσεων στην έρημο, στη ζούγκλα αλλά και στην Ανταρκτική, είχε συγκλονίσει με την κατάθεση ψυχής που έκανε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”,

Η Ελευθερία Τόσιου είναι 22 ετών και όταν γνώρισε τον Μάριο, μέσω μιας κοινής φίλης τους, του εκμυστηρεύτηκε πως θέλει να ανέβει στον Όλυμπο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Δραμινός αθλητής τσέκαρε το ημερολόγιο, μελέτησε τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οργάνωσε την κατάλληλη ομάδα υποστήριξης και έκανε το όνειρο της νεαρής φίλης του πραγματικότητα.