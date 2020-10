Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Επικοινωνιακά ζητήματα εγείρει η εισβολή του Ήλιου στους Διδύμους προκαλώντας αναστάτωση στο ζωδιακό χάρτη

ΚΡΙΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα να περνάει από νωρίς το πρωί στους Διδύμους, από τη μία υπάρχει εκνευρισμός και απογοήτευση που πιθανά να οφείλονται σε κάποιες ξαφνικές ειδήσεις που έρχονται να σε στρεσάρουν. Από την άλλη όμως η μέρα κρύβει και κάποια απρόοπτα που είναι ικανά να σε ενθουσιάσουν και να σε βγάλουν από κάποια διλήμματα που μπορεί να σε βασάνιζαν το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με το ποιες είναι οι κατάλληλες αποφάσεις για το μέλλον σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα να περνάει στο ζώδιο των Διδύμων μπορεί να προκύψουν κάποια απρόοπτα που να αφορούν τα οικονομικά σου. Αυτό από τη μία μπορεί να σημαίνει κάποια ξαφνικά έξοδα που δεν είχες υπολογίσει και τα οποία θα σε πιέσουν ή θα σου δημιουργήσουν ένα αίσθημα απογοήτευσης, από την άλλη όμως, ειδικά εάν πιέζεσαι στο συγκεκριμένο τομέα μπορεί να προκύψει κάποια πρόταση ή κάποια ξαφνική βοήθεια που θα σου δώσει ανάσα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Σελήνη που σήμερα θα βρίσκεται στο ζώδιό σου θα φέρει ξαφνικά γεγονότα και ανατροπές σε κάποιες σχέσεις ή σε κάποιες συνεργασίες σου. Ίσως έρθεις σε σύγκρουση με το ταίρι σου ή μπορεί μία νέα γνωριμία να εξιτάρει το ενδιαφέρον σου για κάτι περισσότερο. Καλό θα είναι ωστόσο να μη βιαστείς να επενδύσεις συναισθηματικά ή να πάρεις απερίσκεπτες αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν και άλλους τομείς της ζωή σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα να περνάει στους Διδύμους είναι πιθανό τα νεύρα σου να είναι πάνω από το κεφάλι σου και να αντιδράς σε οτιδήποτε μπορεί να ακούς που δε σου αρέσει. Επειδή είναι πιθανό να βρισκόμαστε ακόμα υπό την επιρροή της Πανσελήνου της Παρασκευής όπου τα συναισθήματα είναι πιο έντονα, απέφυγε να πάρεις αποφάσεις που θα μπορούσα να κρίνουν την εξέλιξη κάποιων σχέσεων ή ακόμα και κάποιων σχεδίων που μπορεί να κάνεις, γιατί δεν έχεις καθαρό μυαλό και σύντομα μπορεί να αλλάξεις γνώμη.

ΛΕΩΝ: Με τη Σελήνη σήμερα να περνάει στο ζώδιο των Διδύμων είναι πιθανόν να βρεθείς αντιμέτωπος με κάποια δυσαρέσκεια στην ερωτική σου ζωή ή ακόμα και σε κάποια φιλική σου σχέση. Επειδή το φαινόμενο της Πανσελήνου είναι ακόμα νωπό και υπάρχει αναστάτωση, προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να δείξεις καλή θέληση γιατί οι πιθανότητες λένε ότι η οποία αποστασιοποίηση μπορεί να νιώσεις ή ακόμα και η όποια ρήξη μπορεί να επέλθει θα είναι παροδική.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα με τη Σελήνη να βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του χάρτη σου ίσως κρύβει κάποιες συγκρούσεις που θα επηρεάσουν τα πράγματα στις οικογενειακές ή ακόμα και τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συζητήσεις, αλλά εάν δεν μπορείς να τις αποφύγεις προσπάθησε τουλάχιστον να είσαι διαλλακτικός και να μην επιβάλλεις στους άλλους τις απόψεις σου, αφού είναι πολύ πιθανό να κινείσαι εγωιστικά και να μην μπορείς να δεις καθαρά τα πράγματα.

ΖΥΓΟΣ: Σήμερα που η Σελήνη θα περάσει στους Διδύμους, από τη μία μπορεί να σου έρθουν ιδέες και καινοτόμες λύσεις οι οποίες είναι ικανές να σου ανοίξουν το δρόμο σε ζητήματα που πίστευες ότι υπάρχει τοίχος. Από την άλλη όμως θέλει προσοχή γιατί μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις κυρίως λόγω της ωμότητας ή της υπερβολικής ειλικρίνειας με την οποία μπορεί να έχεις τη διάθεση να επικοινωνήσεις σήμερα. Λίγη διπλωματία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν κι εσύ αν μη τι άλλο το ξέρεις καλά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάποια απρόοπτη οικονομική εξέλιξη ή η μη αναμενόμενη έκβαση ενός οικονομικού ή κληρονομικού ζητήματος μπορεί να σου δημιουργήσει έντονο στρες σήμερα που η Σελήνη θα περάσει στους Διδύμους. Μην αγχώνεσαι όμως γιατί το επόμενο διάστημα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διορθώσεις την κατάσταση. Από την άλλη, λειτουργεί και σε συναισθηματικό επίπεδο, αφού μπορεί να ενθουσιαστείς ή να απογοητευτείς από κάποιον δικό σου άνθρωπο στον οποίο νιώθεις να στηρίζεσαι.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τη Σελήνη από νωρίς το πρωί να περνάει απέναντι σου, στους Διδύμους, προκύπτουν απρόοπτα γεγονότα και ξαφνικές γνωριμίες που μπορούν να βάλουν φωτιά στην ερωτική σου ζωή. Από την άλλη όμως, ακόμα κι αν βρίσκεσαι σε κάποια σταθερή σχέση είναι πιθανό να προκύψουν εντάσεις ή συναισθήματα ζήλιας που θα σε αναστατώσουν και θα σε κάνουν να χάσεις τον έλεγχο και να πεις λόγια, ικανά να φέρουν τη ρήξη στη σχέση σου, έστω και προσωρινά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Σήμερα που η Σελήνη θα βρίσκεται στους Διδύμους είναι πιθανό να προκύψει κάποια ανατροπή ή κάποια επαγγελματική εξέλιξη που δεν περίμενες, η οποία θα σε ανακουφίσει, εάν ζούσες μία περίοδο έντονου στρες ή αντίθετα θα σε αναστατώσει, στο ενδεχόμενο που θεωρούσες ότι όλα βαίνουν καλώς. Κατά τ’ άλλα, μπορεί να προκύψει κάποιο ξαφνικό προβληματάκι υγείας ή να βρεις λύση μέσω εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας σε κάποιο πρόβλημα που μπορεί να σε ταλαιπωρεί.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα να περνάει στο ζώδιο των Διδύμων θα έχεις την ευκαιρία να αναθεωρήσεις κάποιες από τις επιδιώξεις σου. Μπορεί λοιπόν να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις παγιδευτεί στο κυνήγι ενός στόχου που δεν σε ευχαριστεί ή ακόμα να νιώσεις ότι στην ερωτική σου ζωή έχεις αναλώσει πολλή από την πολύτιμη ενέργειά σου να ασχολείσαι με κάποιο άτομο που δεν αξίζει τον κόπο. Μία αναπάντεχη γνωριμία μπορεί να είναι αυτή πού θα σε κάνει να ξεκολλήσεις.

ΙΧΘΥΕΣ: Το πέρασμα της Σελήνης στο ζώδιο των Διδύμων από νωρίς το πρωί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και απογοητεύσεις στις σχέσεις σου με άτομα του οικογενειακού σου περίγυρου ή κάποια άτομα εξουσίας στον επαγγελματικό σου χώρο. Από την άλλη όμως μπορεί να προκύψουν και εξελίξεις που να αλλάξουν το κοινωνικό σου στάτους προς τη θετικότερη ή την πιο αρνητική πλευρά, ανάλογα και με τις κινήσεις σου.