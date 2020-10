Κοινωνία

Ένταση και χημικά στο υπουργείο Παιδείας

Επεισόδια στο μαθητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Ένταση επικράτησε την Παρασεκυή στο μαθητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι. Ομάδα απο περιπου 40 άτομα άρχισε να πετάει πέτρες, κομμάτια από μάρμαρο, ξύλα και φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικές δυνάμεις για να τους απωθήσουν απαντούν με χημικά.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν μέχρι και μέσα από την είσοδο του εμπορικού κέντρου του Αμαρουσίου, δίπλα στο Υπουργείο. Πρωτοφανείς σκηνές διαδραματίστηκαν με τους διαδηλωτές να εγκλωβίζονται εντός του εμπορικού κέντρου και τα ΜΑΤ να κάνουν ξανά εκτεταμένη χρήση χημικών.

Πανικόβλητοι οι πολίτες που βρίσκονταν εκεί και οι εργαζόμενοι άρχισαν να τρέχουν δεξιά και αριστερά, αφου για αρκετά λεπτά υπήρξαν ανάμεσα από ανταλλαγή αντικειμένων και ρίψης δακρυγόνων.

Βασικά αιτήματα των μαθητών είναι να δημιουργηθούν ολιγομελή τμήματα στα σχολεία και να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας μαθητές, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν με ακρίβεια οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Τέλος, ζητούν να μην εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει την απαγόρευση της συμμετοχής στην εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία όσων συμμετέχουν στις καταλήψεις και να λαμβάνουν απουσίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια:

Κατά τη διάρκεια σημερινής συνάθροισης έξω από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Μαρούσι, όπου συγκεντρώθηκαν περί τα (800) άτομα, εξελίχθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά:

κατά το χρόνο διαβούλευσης, προκειμένου 5μελής αντιπροσωπεία μαθητών να εισέλθει στο Υπουργείο, (200) περίπου άτομα, από οποία (50-70) είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους άρχισαν να εκτοξεύουν, πέτρες, μπουκάλια, σίδερα, καπνογόνα, βαρελότα και ξύλα προς τον προαύλιο χώρο του Υπουργείου,

στη συνέχεια τα άτομα αυτά διασπάστηκαν σε τρεις ομάδες, από τις οποίες η μία έσπασε πόρτα παρακείμενης παιδικής χαράς και άρχισε από εκεί να εκτοξεύει αντικείμενα στο χώρο του Υπουργείου, η δεύτερη κινήθηκε προς την είσοδο vip του Υπουργείου και η τρίτη επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρισκόταν σε απόσταση (100) περίπου μέτρων, στην συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Αιγαίου,

οι αστυνομικοί για να αποκρούσουν τις επιθέσεις προχώρησαν στην αναγκαία χρήση δακρυγόνων και τα άτομα αποχώρησαν προς παρακείμενο πολυκατάστημα, όπου ανασυντάχθηκαν, επανήλθαν στο Υπουργείο και επιτέθηκαν άλλες (2) φορές στις αστυνομικές δυνάμεις,

ενώ η πλειοψηφία των συγκεντρωμένων είχε αποχωρήσει, περίπου (200) άτομα συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του πολυκαταστήματος και αφού άρχισαν να σπάνε μάρμαρα, επιτέθηκαν και πάλι στις αστυνομικές δυνάμεις,

στη συνέχεια περί τα (50) άτομα παρέμειναν στην γέφυρα του πολυκαταστήματος και επιτίθεντο επανειλημμένα στις αστυνομικές δυνάμεις μέχρι 14.00 ώρα, οπότε και αποχώρησαν.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις συνελήφθη ημεδαπός μαθητής γιατί πετούσε πέτρες κατά των αστυνομικών από τον προαύλιο χώρο του πολυκαταστήματος. Προκλήθηκαν φθορές σε αστυνομικά κράνη και ασπίδες, ενώ στο πολυκατάστημα προκλήθηκαν φθορές σε κολωνάκια, στο πλακόστρωτο και σε σχάρες φρεατίων. Επιπλέον από φωτοβολίδες προκλήθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου η οποία σβήστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των καταλήψεων στα σχολεία έχει μειωθεί σημαντικά από την αρχή της εβδομάδας, όταν άρχισε η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημα αριθμητικά στοιχεία.

Στην κινητοποίηση των μαθητών συμμεείχουν και καθηγητές, καθώς η ΟΛΜΕ κήρυξε σχετική στάση εργασίας.

Σε δήλωση του, ο Νίκος Φίλης, Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει "Η κυβέρνηση με τα ΜΑΤ έπνιξε στα χημικά τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαδήλωναν έξω από το Υπουργείο Παιδείας και τα κυνήγησε μέχρι το Mall. Τα παιδιά ζητούσαν ασφάλεια υγειονομική για τη λειτουργία των σχολείων, εκπαιδευτική επάρκεια με περισσότερους καθηγητές και τμήματα μέχρι 15 παιδιά, μέσα σε συνθήκες πανδημίας μάλιστα. Τα αιτήματα τους είναι αιτήματα του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση απάντησε με πρωτοφανή αυταρχισμό σε βάρος 15χρονων παιδιών, όπως προχθές διέλυσε την ειρηνική συγκέντρωση των πολιτών έξω από το δικαστήριο για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Θέλει να στείλει μήνυμα αυταρχισμού και εναντίωσης στα δίκαια δημοκρατικά και κοινωνικά αιτήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την Υπουργό Παιδείας, η οποία το μόνο που ξέρει είναι να απειλεί με απουσίες και με άλλα μέτρα, σήμερα να αφήνει τα ΜΑΤ να χτυπούν τα παιδιά και να μην παρεμβαίνει καθόλου. Τα παιδιά θέλουν Δημοκρατία, συζήτηση και διάλογο, δεν θέλουν καταδίωξη, χημικά και ΜΑΤ".

Από την πλευρά του, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Σπίρτζης, αναφέρει «Δεν πέρασε μία ημέρα από την αναίτια διάλυση της ειρηνικής, δημοκρατικής συγκέντρωσης για την ιστορική απόφαση δικαίωσης του Παύλου Φύσσα, της οικογένειάς του και των αντιφασιστικών αγώνων του δημοκρατικού κόσμου έξω από το Εφετείο και σήμερα έγινε και πάλι χρήση χημικών, αυτή τη φορά σε ανήλικους μαθητές. Η ιστορική καταδίκη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής χαιρετίστηκε από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου. Η ειλικρινής έκφραση ικανοποίησης για την απόφαση από όλους συνεπάγεται ότι ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και τις φασίζουσες πρακτικές που τον εκτρέφουν πρέπει να είναι διαρκής, σε όλους τους χώρους και σε όλες τις εκφάνσεις του. Περιμένουμε, επομένως, και την καταδίκη του δόγματος "τρόμος και πάταξη" της κυβέρνησης Μητσοτάκη που επιβάλλεται, το τελευταίο διάστημα, και πάνω σε ανήλικους μαθητές, οι οποίοι δίνουν δημοκρατικά και ειρηνικά τον δίκαιο αγώνα τους, διεκδικώντας τις προφανείς και αυτονόητες υποχρεώσεις της πολιτείας. Οι εικόνες της απόπειρας τρομοκράτησης μαθητών και των γονέων τους το προηγούμενο διάστημα, η απόπειρα σπίλωσης και παραπληροφόρησης των δίκαιων αιτημάτων τους και οι σημερινές εικόνες μαθητών που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν δεν τιμούν ούτε τη Δημοκρατία ούτε την χρονική στιγμή της αναμονής των ποινών των ναζί της Χρυσής Αυγής».

Η Χαρά Κεφαλίδου, υπεύθυνη Κοινοβουλευτικού Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής αναφέρει «όταν η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απαντά με δακρυγόνα στα κεντρικά αιτήματα μαθητών, γονιών και Εκπαιδευτικών να συγκροτηθούν ολιγομελή τμήματα, να πραγματοποιηθούν προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, μετατρέποντας μια διαμαρτυρία σε πεδίο μάχης, φταίμε εμείς που επιμένουμε ότι πίσω από τις λουστραρισμένες συνεντεύξεις της Υπουργού Παιδείας δεν υπάρχει Τίποτα. Κανένα σχέδιο, καμία προετοιμασία και κυρίως κανένα ενδιαφέρον για το Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο και την Εκπαιδευτική Κοινότητα. Την ανικανότητα διαχείρισης μιας προαναγγελθείσας κρίσης στον χώρο της εκπαίδευσης ας μην τη φορτώσει άλλη μια φορά η Υπουργός σε όλους πλην του εαυτού της. Ο ενήλικας ξεχωρίζει από το ακαταλόγιστο της ανηλικότητας κυρίως γιατί αναλαμβάνει τις ευθύνες του και πληρώνει τους λογαριασμούς του».

Με ανακοίνωση του, «Το ΚΚΕ καταγγέλλει την άγρια και απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ με χημικά στους χιλιάδες μαθητές που σήμερα διαδήλωσαν έξω από το υπουργείο Παιδείας, διεκδικώντας το αυτονόητο, που είναι μέτρα προστασίας στα σχολεία. Αφού έπεσαν στο κενό οι συκοφαντίες, οι εκβιασμοί και οι απειλές, τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τον αυταρχισμό και την καταστολή απέναντι σε 15χρονα και 17χρονα παιδιά, αξιοποιώντας και ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με το μαθητικό κίνημα. Η μαζικότητα και η αντοχή του αγώνα τους δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι οι μαθητές έχουν δίκιο! Η κυβέρνηση να δώσει τώρα λύση στα δίκαια αιτήματά τους!».