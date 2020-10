Πολιτική

Ζαρούλια: ανακλήθηκε επίσημα ο διορισμός της στη Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην απόφαση του ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας.

«Η Ελένη Ζαρούλια προκάλεσε ψευδώς και δολίως τον διορισμό της για ίδιον όφελος» και «δήλωσε ψευδώς στην υπεύθυνη δήλωσή της ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό της κώλυμα διορισμού», αναφέρει μεταξύ άλλων, το σκεπτικό της απόφασης του προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, για την ανάκληση διορισμού της Ελένης Ζαρούλια, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου.

Για την απόφαση ανάκλησης του διορισμού, ο πρόεδρος της Βουλής, επικαλείται επίσης, εκτός από την ψευδή δήλωση, και τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου που προβλέπει ανάκληση για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο κ. Τασούλας επικαλείται επίσης το έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε σήμερα από το Διοικητικό Τμήμα του Εφετείου Αθηνών, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, του 2015, το οποίο παραπέμπει μεταξύ άλλων την Ελένη Ζαρούλια ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για το κακούργημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής.

Η απόφαση του Κώστα Τασούλα, μαζί με τον φάκελο διορισμού της Ελένης Ζαρούλια έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως και στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η απόφαση του προέδρου της Βουλής δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ.

«Η ανάκληση αφορά το ελάττωμα του διορισμού. Βασίστηκε σε βεβαίωση της Ελένης Ζαρούλια ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού», ανέφερε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.