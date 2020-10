Κοινωνία

Κακοκαιρία - Νέο Ηράκλειο: πτώσεις δέντρων, ζημιές και τραυματισμοί

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η περιοχή μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Τρεις άνθρωποι στο νοσοκομείο. Αγώνας δρόμου από συνεργεία του Δήμου.

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από το Νέο Ηράκλειο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θύμιζαν ανεμοστρόβιλο, όπως τόνισαν κάτοικοι της περιοχής.

Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ενώ μία γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της μετά τον τραυματισμό της από τον τοίχο του σπιτιού της, που κατέρρευσε επάνω της. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Ο αέρας έσκισε τέντες, ξεκόλλησε ταμπέλες και άλλα αντικείμενα, σήκωσε ακόμα και κεραμίδια από σπίτια και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, ενώ τα συνεργεία της Πυροσβεστικής εργάζονται πυρετωδώς για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα.

Αυτήν την ώρα παραμένει κλειστή η οδός Πλαπούτα, στο Νέο Ηράκλειο, από τρία μεγάλα δένδρα που έχουν πέσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από την Τροχαία, ενώ κλειστοί για τον ίδιο λόγο είναι επίσης οδοί Μαρίνου Αντύπα, Δερβενακίων και Ανατολής.