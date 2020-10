Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η Ναταλία Τσαλίκη ως... “Μαντάμ Κούλα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ναταλία Τσαλίκη μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει τη Μαντάμ Κούλα. Όλες οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της.

Η Ναταλία Τσαλίκη μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει τη Μαντάμ Κούλα.

Μαντάμ Κούλα

Παλιά αρτίστα της Τρούμπας που με τα χρόνια προάχθηκε σε «υπεύθυνη καταστήματος» στο καμπαρέ «Χαβάη».

Δουλειά της είναι να προσέχει τα κορίτσια, να φροντίζει τις λειτουργικές ανάγκες του μαγαζιού και να μαζεύει τους πελάτες, όταν αυτοί ζητούν περισσότερα απ’ όσα έχουν πληρώσει.

Έρχεται κοντά με τη Δρόσω και γίνεται το στήριγμά της.