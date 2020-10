Κοινωνία

Αθήνα: Επεισόδια στο μαθητικό συλλαλητήριο

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια του μαθητικού συλλαλητηρίου.

Ομάδα περίπου 150 ατόμων αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο της πορείας και πέταξε πέτρες και μολότοφ στους αστυνομικούς, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να "απαντούν" με χρήση χημικών.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στη λεωφόρο Αμαλίας και σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, έχουν προσαχθεί δέκα άτομα.