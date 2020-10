Κοινωνία

Τροπολογία Αμυρά: Παράταση στα κυκλοφοριακά μέτρα λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής της ΝΔ συνέδεσε την πρότασή του με την προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Την τροπολογία που κατέθεσε, για την παράταση της δυνατότητας Δήμων και Περιφερειών να δημιουργούν ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, χώρους ήπιας κυκλοφορίας αυτοκινήτων, υποστήριξε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς, μιλώντας νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο βουλευτής συνέδεσε την πρόταση του με την προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και τόνισε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες, αλλά κυρίως στους Δήμους και στις επιτροπές ποιότητας ζωής Δήμων και Περιφερειών, να αποφασίζουν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τους ποδηλατόδρομους και τους πεζόδρομους.

«Ήρθε η ώρα να σκεφτούμε διαφορετικά, σύμφωνα με το πνεύμα του σχεδίου νόμου που καλώ την αντιπολίτευση να το υπερψηφίσει, διότι η εξορία του πλαστικού μιας χρήσης είναι μια απόφαση που θα κάνει καλό όχι μόνο στο σήμερα αλλά και στο αύριο», είπε ο Γιώργος Αμυράς.