Πολιτική

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών

Με απόφαση του Νίκου Δένδια η αλλαγή του εκπρορώπου του υπουργείου Εξωτερικών.

Νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει από σήμερα ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, σύμβουλος πρεσβείας Α΄, με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

O υπουργός Εξωτερικών, ευχαρίστησε θερμά τον απερχόμενο εκπρόσωπο, Αλέξανδρο Γεννηματά, για τις πολύτιμες υπηρεσίες του και την πολυετή προσφορά του από τη θέση αυτή και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία του.