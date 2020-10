Αθλητικά

Basket league: διψήφιος αριθμός κρουσμάτων σε ομάδα

Ποια ομάδα έχει αποδεκατιστεί αγωνιστικά από την «έκρηξη» των κρουσμάτων.

Σοβαρή είναι πλέον η κατάσταση στο Λαύριο αφού λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση ότι υπήρχαν 3 κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα, ο αριθμός των προσβληθέντων είναι πλέον 11.

Σύμφωνα με την ομάδα όλα τα μέλη ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο, αλλά όπως φαίνεται η αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της Basket League, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, οδεύει προς αναβολή.

Υπενθυμίζεται ότι έχει αναβληθεί ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με τον Προμηθέα (24/10).