Αρκουμανέας: Πιθανό να φτάσουμε στα 1000 κρούσματα κορονοϊού σήμερα

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για την αύξηση των κρουσμάτων, τις περιοχές που είναι στο «κόκκινο» και τις ανησυχίες που προκύπτουν.

«Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη αυξητική τάση, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φτάσει πάνω από 900, μέσα στην εβδομάδα το πιο πιθανό είναι να φτάσουμε σε τετραψήφιο, πάνω από 1.000 κρούσματα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, μιλώντας στον realfm 97,8.

Ερωτηθείς αν θα γίνει σήμερα αυτό απάντησε «είναι αρκετά πιθανό να συμβεί σήμερα».

«Το τελευταίο διάστημα είμαστε όλοι σε εγρήγορση, υπάρχει αυξητική τάση. Στο τέλος Ιουλίου ήμασταν στα 30 κρούσματα, φτάσαμε τα 350 και φύγαμε κάποια στιγμή από 300 και 400 την προηγούμενη εβδομάδα και φτάσαμε στην τάξη των 800-900. Αυτή η αυξητική τάση, δημιουργεί μια μεγάλη πίεση σε όλη τη χώρα, γίνονται πολλά τεστ και πρέπει να το τονίσουμε γιατί είναι αναλογικό. Έχουμε φτάσει να κάνουμε μέχρι και 25.000 τεστ την ημέρα σε όλη τη χώρα και στοχευμένα και γενικά», πρόσθεσε.

«Γίνονται τα τεστ για να εντοπίσουμε τους ασθενείς και να τους απομονώσουμε, ώστε τελικά να υπάρχει περιορισμός στη διασπορά της νόσου. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ δύσκολες», τόνισε.

«Η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση το τελευταίο διάστημα, έχουμε τα Γιάννενα, τις Σέρρες, την Καστοριά. Είναι πολλές οι περιοχές και οι καινούργιες περιοχές που μπορεί να δούμε το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι οι πιο νέοι νοσούν πιο πολύ και είναι αυτοί που δίνουν μια πιο δυναμική τάση στην πανδημία. Η ανησυχία είναι αν σε 10-15 ημέρες δούμε αυτό να μεταφέρεται και στην τρίτη ηλικία, στο σπίτι στους ηλικιωμένους ή σε ευπαθείς ομάδες. Αυτή είναι η ανησυχία. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουν ειδικά οι νέοι, που κάποιοι νομίζουν ότι οι ίδιοι δεν νοσούν», υπογράμμισε.

«Θα είναι δύσκολες οι επόμενες ημέρες, γιατί κατ'αρχάς δεν βλέπουμε την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή των μέτρων, άρα θα έχουμε αυξητικές τάσεις στον αριθμό των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες» κατέληξε.