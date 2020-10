Οικονομία

Βρούτσης: Πυλώνες 8ωρο - 40ωρο με νέες μορφές εργασίας

Στον πυρήνα της εργασιακής μεταρρύθμισης παραμένουν ως πυλώνες 8ωρο και 40ωρο με ευελιξία, εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση, τονίζει ο Γιάννης Βρούτσης. Ριζική αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο, προανήγγειλλε ο υπουργός Εργασίας.

«Οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που προετοιμάζουμε στην αγορά εργασίας θα παρουσιαστούν στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας στα μέσα του Νοεμβρίου» δηλώνει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εστιάζοντας στους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου.

«Επιδίωξή μας είναι να γίνει ένας εκτενής, ειλικρινής και παραγωγικός διάλογος με την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς φορείς. Γι' αυτό, θα δώσουμε όσο απαραίτητο χρόνο χρειάζεται στην κοινοβουλευτική διαβούλευση, στον κοινωνικό διάλογο και στην κοινοβουλευτική διαδικασία, κάτι ανάλογο δηλαδή που κάναμε και στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση ν. 4670/2020» διευκρινίζει ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι το μίγμα των αλλαγών, «που σχεδιάζουμε, θα συμβάλουν ταυτόχρονα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, στην άρση παρωχημένων αντικινήτρων, που αντιστρατεύονταν τη διαμόρφωση επενδυτικού κλίματος και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, με την «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας, καταργούνται γραφειοκρατία και διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις, ενώ διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μέσα από την αυστηρή, ακριβή, και ηλεκτρονική παρακολούθησή της (ψηφιακό ωράριο, κάρτα εργαζομένου).

Τονίζει, δε, ότι στον πυρήνα της εργασιακής μεταρρύθμισης παραμένουν ως πυλώνες το οκτάωρο και το 40ωρο συνδυαστικά με ευελιξία, εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας.

«Για πρώτη φορά, δημιουργείται στο εργατικό δίκαιο της χώρας μας θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία, μία νέα εργασιακή μορφή απασχόλησης, που η αναγκαιότητά της αναδύθηκε μέσα στην κρίση και ήρθε, για να μείνει» υπογραμμίζει ο αρμόδιος υπουργός.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βρούτσης αναφέρει ότι ενισχύεται σημαντικά το ευρωπαϊκό κεκτημένο π.χ. περί ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και αίρονται βασικά αντικίνητρα για την πρόσληψη των γυναικών, καθώς με δίκαιο τρόπο στηρίζονται για πρώτη φορά ισότιμα και οι δύο γονείς.

Όπως επισημαίνει, το νομοσχέδιο ενσωματώνει επίσης συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization-ILO) και υιοθετεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αξιοποιώντας τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Αναφερόμενος στο συνδικαλιστικό νόμο, ο υπουργός Εργασίας σημειώνει: «Αλλάζουμε ριζικά το συνδικαλιστικό νόμο, μετά από 40 χρόνια, στην προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του συνδικαλιστικού μας κινήματος, κάνοντάς το πιο ελκυστικό στους εργαζόμενους και ανταποκρινόμενο στη νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Δικαίωμα στην απεργία με ισότιμο δικαίωμα στην εργασία».

Με τη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο και μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, που χωρίς να θίγει τα εργασιακά δικαιώματα - αντίθετα τα ενισχύει - δημιουργεί μία νέα αγορά εργασίας σύγχρονη, όπως πραγματικά αξίζει στους εργαζόμενους και συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας».