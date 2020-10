Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Παγκόσμιο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων

Στο έλεος της πανδημίας η ΗΠΑ. Παγκόσμιο ρεκόρ με πάνω από 100.000 τα κρούσματα σε 24 ώρες. Ξεπέρασε την Ινδία.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν λίγα περισσότερα από 100.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 χθες Παρασκευή, αριθμός άνευ προηγουμένου τόσο για τη χώρα, όσο και παγκοσμίως, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Τα 100.233 κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν μέσα σε μια μέρα ξεπερνούν κατά πολύ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, που ανερχόταν σε 97.894 και είχε καταγραφεί στην Ινδία τον Σεπτέμβριο.

Ο αριθμός των μολύνσεων των τελευταίων δύο ημερών σημαίνει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ρόιτερς, ότι στη χώρα καταγράφεται πλέον πάνω από ένα κρούσμα κάθε δευτερόλεπτο.

Η νέα έξαρση καταγράφηκε μόλις τέσσερις ημέρες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, την Τρίτη. Η πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 230.000 ανθρώπους στη χώρα, μονοπωλεί την επικαιρότητα και την πολιτική κατά το τελικό στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας.

Το άθροισμα των κρουσμάτων μόλυνσης ξεπέρασε χθες τα 9 εκατομμύρια, ή σχεδόν το 3% του πληθυσμού της χώρας, με βάση την καταμέτρηση του Ρόιτερς που βασίζεται σε επίσημα δεδομένα.

Δεκαέξι πολιτείες κατέγραψαν ρεκόρ νέων επιβεβαιωμένων μολύνσεων, ενώ δεκατρείς πολιτείες ρεκόρ εισαγωγών ασθενών με την COVID-19 στα νοσοκομεία.

Μέσα στον Οκτώβριο, 31 πολιτείες κατέγραψαν ρεκόρ κρουσμάτων, ανάμεσά τους πέντε που χαρακτηρίζονται κλειδιά στις εκλογές: το Οχάιο, το Μίσιγκαν, η Βόρεια Καρολίνα, η Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανέρχονται σε 272 ανά 10.000 κατοίκους και οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ανέρχονται σε 7 ανά 10.000 κατοίκους. Στην Ευρώπη, οι μολύνσεις και οι θάνατοι ανά 10.000 κατοίκους ανέρχονται αντίστοιχα σε 127 και 4.

Οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ξεπέρασαν τους 1.000 σε 24 ώρες την Πέμπτη, για τρίτη φορά μέσα στον μήνα.

Ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που έχουν εισαχθεί στα αμερικανικά νοσοκομεία αυξήθηκε κατά 50% τον Οκτώβριο στους 46.000, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Αυγούστου.