Πολιτική

Κορονοϊός: Ερώτηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τα μέσα μεταφοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίκαιρη ερώτηση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κατέθεσε στη Βουλή ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον Πρωθυπουργό.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπραςμ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ο κ. Τσίπρας, στην ερώτηση του, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών και αφήνει τους πολίτες να συνωστίζονται στα ΜΜΜ, εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας

Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: «Η κυβέρνηση, χωρίς σχέδιο ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών, αφήνει τους πολίτες να συνωστίζονται στα ΜΜΜ εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας».

Οκτώ μήνες μετά την έλευση της πανδημίας στη χώρα και έξι μήνες από την άρση του lockdown, οι αστικές συγκοινωνίες παραμένουν χωρίς ενίσχυση και χωρίς καν σχέδιο ενίσχυσης και λειτουργίας υπό συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Τα φαινόμενα συνωστισμού των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αποτελούν –εν μέσω νέας έξαρσης της πανδημίας- καθημερινό φαινόμενο, το οποίο αντί να περιορίζεται, εντείνεται λόγω της κυβερνητικής αδράνειας. Η κατάσταση προκαλεί μεγάλους υγειονομικούς κινδύνους για τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ και για το επιβατικό κοινό.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρεται στο επιβατικό κοινό είναι κατώτερο των τρεχουσών έκτακτων αναγκών. Παραμένει στάσιμο σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία και πάντως σε χειρότερο επίπεδο από αυτό που παρέδωσε η δική μας κυβέρνηση.

Τους τελευταίους μήνες, παρότι επιτασσόταν να γίνει το ακριβώς αντίθετο:

Δεν αυξήσατε τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για μειώσεις αυτών.

Κρατάτε ακινητοποιημένα στα αμαξοστάσια του Ο.ΣΥ. εκατοντάδες οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ), λόγω έλλειψης οδηγών ή ακόμη και λόγω μικρών βλαβών.

Διατηρείτε, ακόμη και τώρα, εν μέσω πανδημίας, αποσπασμένους σε γραφεία βουλευτών και υπουργών οδηγούς του Ο.ΣΥ., οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν άμεσα στην αύξηση των καθημερινών δρομολογίων.

Καθυστερήσατε επί δύο μήνες, από την έκδοση σχετικής ΠΝΠ, την προκήρυξη προσλήψεων οδηγών και τεχνιτών σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Προσλήψεις που θα μπορούσατε, άλλωστε, να είχατε δρομολογήσει πολύ νωρίτερα, αξιοποιώντας το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 37 δις ευρώ και τον κανόνα «1 προς 1» στο λόγο προσλήψεων /αποχωρήσεων δημοσίων υπαλλήλων, που παραλάβατε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ακυρώσατε τον διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ για 750 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διαγωνισμός που περιλάμβανε το κόστος ανταλλακτικών και συντηρήσεων για 12 έτη προκειμένου να διακοπεί το πάρτι των απευθείας αναθέσεων.

Απεντάξατε την προμήθεια 92 νέων λεωφορείων από το πρόγραμμα ενίσχυσης του στόλου των ΜΜΜ μέσω του ΠΕΠ Αττικής.

Μέχρι σήμερα, δεν εκπονήσατε και δεν εφαρμόσατε κανένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την πραγματοποίηση του αστικού συγκοινωνιακού έργου. Δεν υπάρχει καν προοπτική, ακόμη και τώρα, την ύστατη ώρα, εκπόνησης ενός άμεσα υλοποιήσιμου, συνεκτικού σχεδίου σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει στο εξής. Έχετε αρκεστεί στη σύναψη μιας ανεπαρκούς, ενόψει των συνθηκών, σύμβασης του ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ Αττικής, η οποία, άλλωστε, δεν έχει δημοσιοποιηθεί έως τώρα, καθιστώντας άγνωστους τους όρους της και δημιουργώντας αμφιβολίες ως προς τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και ως προς τη διασφάλιση κρίσιμων παραμέτρων, όπως η καταλληλότητα των οχημάτων των ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των ΑμεΑ, η διασύνδεσή τους με το ενιαίο σύστημα τηλεματικής του Ο.ΣΥ. κ.ά.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

1. Σκοπεύετε, έστω και τώρα, μετά από περισσότερο από 8 μήνες αδράνειας, να μας ενημερώσετε για το πότε επιτέλους θα εκπονήσετε και θα υλοποιήσετε και με τι περιεχόμενο ένα σχέδιο άμεσης, ουσιαστικής ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών, προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα καθημερινού συνωστισμού των πολιτών;

2. Θα προχωρήσετε σε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συγκοινωνιών όπως για παράδειγμα, στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για 750 νέα λεωφορεία, στην επανένταξη της αγοράς των 92 λεωφορείων σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΠΕΠ Αττικής για την ενίσχυση του στόλου των ΜΜΜ και στην επιδιόρθωση των οχημάτων που βρίσκονται στα αμαξοστάσια ακόμη και με μικρές βλάβες, ώστε να αυξηθούν τα δρομολόγια;