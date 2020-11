Αθλητικά

Στο νοσοκομείο ο Μαραντόνα

Η ανακοίνωση του προσωπικού γιατρού του Αργεντίνου, μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο εισήχθη ο Μαραντόνα. Ο Αργεντίνος ένιωσε αδιαθεσία και σε συνδυασμό με την κακή ψυχολογική κατάσταση που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να εισαχθεί και να τον παρακολουθήσουν οι γιατροί για τρεις ημέρες.

Όπως ανέφερε ο προσωπικός του γιατρός Λεοπόλντο Λουκ η περίπτωσή του δεν έχει καμία σχέση με τον Covid 19. «Δεν είναι καλά ψυχολογικά και αυτό έχει αντίκτυπο στη σωματική του ευημερία. Δεν είναι τόσο καλά όσο θα ήθελα και όσο ξέρω ότι μπορεί να είναι. Χρειάζεται βοήθεια» τόνισε ο Λουκ.

Ο Μαραντόνα εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο κοινό στα 60α γενέθλιά του την περασμένη Παρασκευή πριν από τον αγώνα της Χιμνάσια εναντίον του Πατρονάτο.

Του δόθηκε μια πλάκα και μια τούρτα για να γιορτάσει την περίσταση, αλλά δεν έμεινε για να παρακολουθήσει το παιχνίδι και μάρτυρες είπαν ότι φαινόταν αδιάθετος και αδύναμος.