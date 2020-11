Κόσμος

Pussy Riot: συλλήψεις μελών του συγκροτήματος στην Ρωσία

Μαζί τους συνελήφθησαν και ακόμη δυο άτομα, ένας ακτιβιστής κι ένας ζωγράφος.

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε στην Μόσχα δύο μέλη του πανκ, την Μαρία Αλιόχινα και την Μαργκαρίτα Φλόρες, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ο δικηγόρος τους Ντμίτρι Ζαχβάτοφ.

«Συνέλαβαν την Αλιόχινα και την Φλόρες. Αυτή τη στιγμή κατευθύνομαι στο αστυνομικό τμήμα για να μάθω τους λόγους σύλληψης τους», δήλωσε ο Ζαχβάτοφ, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει τους λόγους της σύλληψης τους.

Όπως δήλωσε η Αλιόχινα στην εφημερίδα Novaya Gazeta, μαζί τους συνέλαβαν δύο ακόμη άτομα, έναν ακτιβιστή και έναν ζωγράφο, χωρίς να αναφέρει τα ονόματα τους. Η ίδια είπε ότι η σύλληψη τους ήταν αρκετά βίαιη.

Συλλήψεις των μελών του πάνκ συγκροτήματος Pussy Riot έγιναν και στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων του Βλαντίμιρ Πούτιν. Τότε, μέλη του είχαν αναρτήσει σημαίες με το ουράνιο τόξο έξω από τα κτίρια της FSB, της ρωσικής προεδρίας, του Ανώτατου Δικαστηρίου, του υπουργείου Πολιτισμού και του υπουργείου Εσωτερικών στην περιοχή Μπασμάνι.

Κύριο αίτημα τους, ήταν να νομιμοποιηθεί η συμβίωση ατόμων του ιδίου φύλου και να διεξαχθεί έρευνα για τις δολοφονίες ομοφυλοφίλων και ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στην Τσετσενία.