Κοινωνία

Φαληρικός Όρμος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας

Ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγός για πολλές μέρες. Δείτε αναλυτικά όλες τις ρυθμίσεις.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, κατά το χρονικό διάστημα από 05.11.2020 έως 11.12.2020 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται τμηματική κατάληψη του αριστερού και του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Π. Φαλήρου, ως εξής:

Με σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο (2) σε (1), στο ύψος της οδού Αγ. Σκέπης, σε μέγιστο μήκος 100μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Με σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τρεις (3) σε δύο (2), από το ύψος της συμβολής με την οδό Ι. Φιξ έως και 50μ. πριν από αυτή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Με σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο (2) σε (1), στο τμήμα μεταξύ των οδών Ι. Φιξ και Α. Μωραϊτίνη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Με σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο (2) σε (1), στο ύψος της οδού Α. Μωραϊτίνη, σε μέγιστο μήκος 80μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Με σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τρεις (3) σε δύο (2), από το ύψος της συμβολής με την οδό Ι. Φιξ έως και 70μ. πριν από αυτή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Με σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο (2) σε (1), από το ύψος της οδού Ι. Φιξ έως την οδό Αγ. Σκέπη, σε μέγιστο μήκος 100μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Με καθορισμό ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 50χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Ποσειδώνος και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 200μ. έως τα 100μ. πριν την έναρξη του εργοταξιακού χώρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Α. Μωραϊτίνη.

Με καθορισμό ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από 100μ. περίπου πριν την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και έως το πέρας αυτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Α. Α. Μωραϊτίνη.

Με καθορισμό ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και έως το πέρας αυτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αγ. Σκέπη.

Με απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από 100μ. περίπου πριν την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και έως το πέρας αυτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Α. Α. Μωραϊτίνη.

Με απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και έως το πέρας αυτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αγ. Σκέπης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.