Αμερικανικές εκλογές - Τραμπ: προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις πολιτείες-κλειδιά

Η εκστρατεία του Τραμπ εξαπέλυσε πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες-κλειδιά, μετά τις αμφίρροπες προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το δρόμο της Δικαιοσύνης, αμφισβητώντας το εκλογικό αποτέλεσμα στις πολιτείες - κλειδιά, που φαίνεται να κερδίζει ο Τζο Μπάιντεν, επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της αμφίρροπης μάχη για την προεδρία των ΗΠΑ. Ο Τζο Μπάιντεν έχει συγκεντρώσει έως τώρα 264 εκλεκτορικές ψήφους και ο Ντόναλντ Τραμπ 214.

Δικηγόροι της εκστρατείας για την επανεκλογή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στην πολιτεία Τζόρτζια απαιτώντας να ανασταλεί η καταμέτρηση ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν για τις προεδρικές εκλογές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Η εκστρατεία του Τραμπ εξαπέλυσε πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες-πεδία μάχης μετά τις αμφίρροπες προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι τρεις εκλέκτορες της Αλάσκας δεν έχουν ακόμη κριθεί, ενώ το σασπένς καλά κρατεί σε τέσσερις άλλες πολιτείες-κλειδιά. Στην Τζόρτζια διακυβεύονται 16 εκλέκτορες με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται μπροστά το βράδυ της Τρίτης. Στη Νεβάδα διακυβεύονται 6 εκλέκτορες με τον Τζο Μπάιντεν προηγείται προς το παρόν. Στην Πενσιλβάνια διακυβεύονται 20 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων και ο Ντόναλντ Τραμπ διέθετε ακόμη άνετο προβάδισμα το βράδυ της Τετάρτης.

Τέλος, στη Βόρεια Καρολίνα διακυβεύονται 15 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 95% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία. Προς το παρόν έχει προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ (50,1%) επί του Τζο Μπάιντεν (48,6%), όμως οι επιστολικές ψήφοι μπορούν να καταμετρηθούν εκεί μέχρι και τη 12η Νοεμβρίου.