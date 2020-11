Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Δημήτρης Γιαννούλης

Μεγάλο "πλήγμα" για τον "Δικέφαλο του Βορρά". Πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο διεθνής αριστερός μπακ.

Μεγάλο «πλήγμα» για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την Εθνική Ομάδα, καθώς χάνουν για τις επόμενες 4 εβδομάδες τον Δημήτρη Γιαννούλη, λόγω θλάσης δευτέρου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό.

Ο διεθνής αριστερός μπακ, αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον αγώνα της Πέμπτης (5/11) με την Αϊντχόφεν και η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή (6/11), έδειξε το μέγεθος της «ζημιάς» που είχε υποστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Γιαννούλης αποχώρησε από την αναμέτρηση με την Αϊντχόβεν με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς αριστερά και την Παρασκευή (06.11) υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Γιαννούλης έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού και η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται σε τέσσερις εβδομάδες».