Υγεία - Περιβάλλον

Κατσίβελας στον ΑΝΤ1: Έκκληση για αίμα - Μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία

Τι λέει ο Πρ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για την επίδραση της πανδημίας, την εθελοντική προσφορά και το παράδοξο με την πρωτιά της Ελλάδας παγκοσμίως στην συγκέντρωση αίμτος.