Πολιτισμός

Μενδώνη για Ακρόπολη: κάθε χρόνο υπήρχαν 150 τραυματισμοί

Όπως είπε, για το τσιμένο στην Ακρόπολη, χρειαζόταν μια διόρθωση του δρόμου γιατί είχε υποστεί μεγάλες φθορές.

Απαντήσεις στο θέμα της Ακρόπολης και τη μεγάλη συζήτηση που ξέσπασε για το αν τσιμεντωθηκε ή όχι, έδωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Όπως είπε στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6, χρειαζόταν μια διόρθωση του δρόμου γιατί είχε υποστεί μεγάλες φθορές. Σημείωσε μάλιστα, ότι κάθε χρόνο λόγω της διάβρωσης του εδάφους υπήρχαν τραυματισμοί περίπου, 150 τον χρόνο, με πολλά κατάγματα.

"Από τη δεκαετία του 60 ξεκίνησαν οι πρώτες επισκευές και το 70 άλλαξε. Πλέον, ο διάδρομος αντικαθίσταται από σκυρόδεμα που έχει 12% τσιμέντο. Είναι ένας τεχνητός λίθος" όπως είπε η κα Μενδώνη "που χρησιμοποιείται για αποκατάσταση των μνημείων.

Επιπλόν, τόνισε ότι γίνεται υπό την επίβλεψη του Μανώλη Κορρέ που είναι ο κορυφαίος ειδικός της Ακρόπολης. Επίσης, στις 3 Δεκεμβρίου θα παραδοθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ο ανελκυστήρας ώστε να εξυπηρετούνται και όσοι έχουν κινητικές δυσκολίες.

Για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων του μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Βενιζέλου, η κ. Μενδώνη άφησε αιχμές ότι ενδεχομένως οι αντιδράσεις να είναι υποκινούμενες με κομματικό πρόσημο. Εξήγησε δε, ότι τα παρχαία έπρεπε να αποσπαστούν ώστε να γίνει τεχνικό έργο και να επιστρέψουν ξανά στο ίδιο σημείο.