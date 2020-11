Υγεία - Περιβάλλον

Μπιτζάνη στον ΑΝΤ1: δεν προλαβαίνει να αδειάσει κρεβάτι σε ΜΕΘ, είναι απίστευτο! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος στην Εντατική του Νοσοκομείου Παπανικολάου, στην Θεσσαλονίκη για την δραματική καθημερινότητα και τον κίνδυνο «να αναγκαστούν να διαλέγουν ασθενείς».