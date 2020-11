Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: συναγερμός για κρούσματα στο Ιωακείμειο Γηροκομείο

Τι ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως. Πόσοι τρόφιμοι βρέθηκαν θετικοί και πόσοι εργαζόμενοι.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ιωακείμειο Γηροκομείο λόγω καταγραφής κρουσμάτων κορονοϊού, όπως ενημερώνει η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως.

Συγκεκριμένα, στο γηροκομείο βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό 36 τρόφιμοι και 7 υπάλληλοι. Οι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν ήδη σε ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα εντός του κτιρίου και είναι τελείως ασυμπτωματικοί. Οι εργαζόμενοι απομονώθηκαν σε «κατ’ οίκον» καραντίνα, και όπως ενημέρωσαν οι ίδιοι, οι περισσότεροι είναι τελείως ασυμπτωματικοί.

Ο Μητροπολίτης – Πρόεδρος όρισε ως υπευθύνους επικοινωνίας με τους συγγενείς των τροφίμων: για το Ιωακείμειο Γηροκομείο, τη νοσηλεύτρια κ. Λαμπρινή Γκουντινούδη (τηλ. 2551028022 & 6948727198), για το Σταυρίδειο Ίδρυμα, τη νοσηλεύτρια κ. Βασιλική Γολάτση (τηλ. 2551071500 & 6948371219).

Στο Σταυρίδειο Ίδρυμα χρονίως πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός», πάντως, όλοι οι τρόφιμοι ήταν αρνητικοί, όμως, θετικοί είναι δύο εργαζόμενοι, που ήδη από χθες βρίσκονται σε «κατ’ οίκον» καραντίνα, ασυμπτωματικοί. Το Ίδρυμα ενημέρωσε σχετικά όλους τους συγγενείς των τροφίμων μας.

