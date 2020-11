Αθλητικά

Γιαννούλης: πρώτα τραυματισμός, μετά κορονοϊός

Με δηκτικά σχόλια έκανε την αποκάλυψη ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος απο σήμερα είχε επιταχύνει την προετοιμασία για επιστροφή στους αγώνες.

Μετά το νέο κύκλο τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, στα οποία υποβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13/11) οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, προέκυψε νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού Covid-19, στις τάξεις του «δικεφάλου του Βορρά».

Ο λόγος για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποκάλυψε μέσω μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, πως διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Προσθέτοντας πως ο Νοέμβριος δεν είναι ο... μήνας του, καθότι στο προ εβδομάδας παιχνίδι με την Αϊντχόφεν για το Europa League, είχε υποστεί και θλάση στον προσαγωγό.

Αναλυτικά, στο μήνυμα που «ανέβασε» ο διεθνής αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ έγραψε: «Για την οικονομία της κουβέντας ας παραδεχθούμε απλά ότι ο Νοέμβριος δεν είναι ο μήνας μου! Μετά τον τραυματισμό μου, ήρθε η ώρα να προστεθώ και εγώ στη λίστα των ανθρώπων που έχουν Covid. Δίχως συμπτώματα, αλλά και πάλι το επόμενο διάστημα, το πρόγραμμα αναγκαστικά έχει σπίτι, ατομική αποθεραπεία, διάβασμα και ξεκούραση. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους γύρω σας και όσους έχουν πραγματικά ανάγκη».