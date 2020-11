Πολιτική

Πολυτεχνείο: πολιτικός αναβρασμός για την απαγόρευση της πορείας

Για σκηνικό σύγκρουσης κάνει λόγο ο πρωθυπουργός. Επαφές με αρχηγούς κομμάτων είχε ο Τσίπρας. Στο ΣτΕ προσέφυγε το Μέρα25.

Στα άκρα έχει φθάσει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης και του Αρχηγού της Αστυνομίας να απαγορευτεί κάθε δημόσια συνάθροιση άνω των τεσσάρων ατόμων εν όψει της επετείου του Πολυτεχνείου.

Πριν την έκδοση της απόφασης, η κυβέρνηση είχε διαμηνύσει ότι η επέτειος θα πρέπει να τιμηθεί φέτος με μία λιτή τελετή και όχι με συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν εστίες διασποράς του κορονοϊού, ενώ με σημερινό του μήνυμα για την επέτειο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η συνείδησή μας μάς επιβάλλει φέτος να την τιμήσουμε όπως θα ήθελαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της: προφυλάσσοντας την υγεία όλων.

«Το πραγματικό μήνυμα των αγώνων του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία απαιτεί, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, να τιμήσουμε την ιστορία μας και την επέτειο του Πολυτεχνείου με διαφορετικό τρόπο», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει: «Φέτος δεν γιορτάσαμε ούτε την 25η Μαρτίου ούτε την 28η Οκτωβρίου. Αλλά αυτό δεν μείωσε τη σημασία τους. Ελεύθερα επιλέγουμε οι ίδιοι να περιορίσουμε κάποια δικαιώματά μας για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αυτούς που αγαπάμε αλλά και το κοινό καλό. Γιατί ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς υπευθυνότητα. Απέναντι στον κίνδυνο της χούντας, οι πρωτοπόροι του Πολυτεχνείου στάθηκαν άοπλοι. Απέναντι στον κίνδυνο του θανάτου, εμείς οπλιζόμαστε με τη συνείδησή μας. Γιατί κυρίως αυτή μας επιβάλλει, φέτος, να τιμήσουμε τη μεγάλη επέτειο όπως θα ήθελαν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της: Προφυλάσσοντας την υγεία όλων».

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε ότι «η επέτειος του Πολυτεχνείου θα έπρεπε να είναι ευκαιρία ενότητας, δεν υπάρχει χώρος για πολιτικές αντεγκλήσεις. Υπάρχει ένας κοινός εχθρός, ο ιός». Υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθούν οι συναθροίσεις και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «από την μια λέει να μην γίνονται συναθροίσεις και από την άλλοι εγκαλεί την κυβέρνηση για τα μέτρα για το Πολυτεχνείο».

Συλλογική ωριμότητα από τους πολιτικούς αρχηγούς ζήτησε ο Στέλιος Πέτσας για να βγούμε όρθιοι από την κρίση. Παρ όλα αυτά, οργανώσεις και κόμματα προγραμματίζουν κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στην απόφαση της κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέχεια των χθεσινών του τηλεφωνικών επαφών με τον Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και του ΜΕΡΑ 25, Γιάνη Βαρουφάκη, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, κα Φώφη Γεννηματά και της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκο Βελόπουλο. Ο κ. Τσίπρας στους συνομιλητές του υπογράμμισε ότι με δεδομένη την έξαρση της πανδημίας, η καθιερωμένη πορεία του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά συμβολικές πρωτοβουλίες για την επέτειο, με ευθύνη για την τήρηση των μέτρων προστασίας, μπορούν και πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η εκ προοιμίου δε απαγορευσή τους από τον κο Μητσοτάκη, απαντά μονάχα σε σχεδιασμούς τεχνητής όξυνσης, πόλωσης και αποπροσανατολισμού από τις σοβαρότατες κυβερνητικές ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας.

Θέση για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις πήρε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Όπως τονίζει, "για να κερδίσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Το είπα και δεν θα κουραστώ να το λέω. Κάποιοι δεν θέλουν, επιλέγουν τον διχασμό και μάλιστα με αφορμή και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πρώτη η κυβέρνηση που ρίχνει λάδι στη φωτιά με απαγορεύσεις που θυμίζουν τα "Αποφασίζομεν και διατάσσομεν"".

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ τόνισε ότι αυτές οι απαγορεύσεις θα ακυρωθούν στην πράξη από το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, που ξέρει και να παλεύει και να τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας, πολύ καλύτερα από την κυβέρνηση και τους κατασταλτικούς της μηχανισμούς. Το ΜέΡΑ25 από πλευράς του προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας προσωρινή διαταγή, αναστολή και ακύρωση της απόφασης του Αρχηγού της ΕΛΑΣ για την απαγόρευση συναθροίσεων.

Παράλληλα, στην υπογραφή κοινού κειμένου κατά της απόφαση της κυβέρνησης και του αρχηγού της αστυνομίας για την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων άνω των τριών ατόμων σε όλη τη χώρα και για τέσσερις ημέρες συμφώνησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ 25, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία των επικεφαλής των κομμάτων Αλ. Τσίπρα, Δημήτρη Κουτσούμπα και Γιάνη Βαρουφάκη. Το κείμενο υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ 25. Το κείμενο, το οποίο υπογράφουν συνδικαλιστές από διάφορους πολιτικούς χώρους, πολιτικά κόμματα, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του πολιτισμού, απευθύνεται -και θα παραδοθεί- στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στα πολιτικά κόμματα και στους αρμόδιους φορείς.

Μάλιστα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε το μεσημέρι, ύστερα από αίτημά τους, αντιπροσωπεία από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, του ΚΚΕ, του ΜέΡΑ25 και εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Με αφορμή την αυριανή επέτειο, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν πάντα επίκαιρα, ενω μία ημέρα πριν χαρακτήρισε αντισυνταγματική την απαγόρευση συναθροίσεων, με αφορμή την πορεία.

Στο μεταξύ τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσης, Βασίλης Φαϊτάς, Εφέτης ΔΔ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, και Βανέσσα Παναγιώτα Ντέγκα, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, Ταμίας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών συνυπογράφουνκατά λέξη την από 15/11/2020 δημόσια τοποθέτηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τίτλο «Σύνταγμα και απαγόρευση συναθροίσεων».

Πάντως, ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος τόνιοσε ότι τη δυνατότητα απαγόρευσης δημόσιων συναθροίσεων σε ορισμένη περιοχή ή ακόμη και σε ολόκληρη τη χώρα, εξ αιτίας της τρέχουσας πανδημίας, επιτρέπει ρητά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου του περασμένου Μαρτίου, την οποία έχει από καιρό κυρώσει η Βουλή. "Εξ όσων γνωρίζω, κανένα δικαστήριο δεν έχει κηρύξει την ανωτέρω διάταξη αντισυνταγματική".

Την ίδια ώρα η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με απόφασή της τάσσεται κατά της διεξαγωγής του αυριανού εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, ενώ παράλληλα αφήνει αιχμές για την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

«Στην περίπτωση σύγκρουσης συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε δημόσια συνάθροιση, το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας και το δικαίωμα προστασίας της δημόσιας υγείας και στα πλαίσια της στάθμισής τους , οι τυχόν περιορισμοί τους προκειμένου να είναι συνταγματικά ανεκτοί θα πρέπει να είναι αναγκαίοι, πλήρως αιτιολογημένοι και σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας.

Υπό τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες, εθνικές και θρησκευτικές εορτές, επετειακές και κάθε είδους μαζικές εκδηλώσεις δεν μπορούν να γίνουν με τη μορφή που γνωρίζαμε μέχρι την εκδήλωση της πανδημίας και η λήψη περιοριστικών μέτρων που κάμπτουν το δικαίωμα, υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες, θεωρείται ανεκτή . Οι περιορισμοί όμως του δικαιώματος σε δημόσια συνάθροιση δεν θα πρέπει να φθάνουν μέχρι του σημείου προσβολής και κατάργησης του σκληρού πυρήνα του. Η πάγια αυτή θέση του δικηγορικού σώματος για τις δημόσιες συναθροίσεις έχει εκφραστεί ενόψει και της ψήφισης του ν. 4703/2020», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η συντονιστική επιτροπή των δικηγόρων.

«Σήµερα, 47 χρόνια µετά, η 17η Νοεµβρίου, η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αποτελεί για όλους μας παντοτινή μνήμη. Είμαστε εδώ, για να διατηρήσουμε ζωντανή τη φλόγα της βούλησης και της ελπίδας για τη δικαίωση του οράματος των χιλιάδων νεαρών πολιορκηµένων σ' εκείνο το κάστρο της λευτεριάς των τριών ημερών. Το πνεύμα του Πολυτεχνείου, ως θεμελιώδες συστατικό της συλλογικής μνήμης του ελληνικού λαού, είναι παρόν εν μέσω των δυσχερών συνθηκών της πανδημίας. Και υπάρχει και μία ακόμα μεγαλύτερη ιδέα, που έγινε πράξη στο Πολυτεχνείο, εκείνη της θυσίας» αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) σε σχετική ανακοίνωση. Όπως επισημαίνει, «τα θύματα της πανδημίας είναι αμέτρητα πλέον σε παγκόσμια κλίμακα. Το ίδιο αμέτρητα είναι και τα θύματα του φόβου, της φτώχειας και της εξαθλίωσης».

Εξάλλου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα μείνει κλειστό στις 16 και 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με απόφαση των πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος, που στηρίζεται στην κρισιμότητα της επιδημιολογικής κατάστασης στην πόλη.

Σε μήνυμά του για την 47 επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, τονίζει ότι "κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου τιμούμε τους αγώνες των νέων για τη Δημοκρατία, για την Ελευθερία. Δεν είναι απλά μια ιστορική επέτειος. Είναι μια παρακαταθήκη που έχουμε δημοκρατικό χρέος να διαφυλάσσουμε και να αξιοποιούμε. Διότι το Πολυτεχνείο είναι μια σταθερή υπενθύμιση πως τα θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και αγαθά -όλα όσα σήμερα απολαμβάνουμε- δεν υπήρξαν ανέκαθεν δεδομένα. Αυτή η υπενθύμιση, φέτος, καθώς τιμούμε την 47η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, καθίσταται επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε με ένα επιτακτικό διακύβευμα: την υγεία.

Μέσα σε μία πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, η δημόσια υγεία ως συνταγματικά προστατευόμενο αγαθό, αλλά και η υγεία ως ατομικό ή κοινωνικό δικαίωμα, θέτουν περιορισμούς στην ελευθερία της κίνησης και μετακίνησης. Τα δικαιώματα των πολιτών ιεραρχούνται, προτεραιοποιούνται και κάποια υποχωρούν στην υπηρεσία προστασίας του υπέρτατου αγαθού, της ζωής. Σήμερα, λοιπόν, καλούμαστε να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη και να τιμήσουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ίσως όχι όπως θα θέλαμε κι όπως αρμόζει, αλλά σύμφωνα με τα μέτρα που υπαγορεύουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Με μια στάση υψηλού συμβολισμού, μια δήλωση δημοκρατικής και κοινωνικής συνείδησης και σεβασμού στο δικαίωμα κάθε συνανθρώπου μας στην υγεία".