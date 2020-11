Οικονομία

ΕΚΤ: μακροπρόθεσμες οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, προέβλεψε ότι το ευρωπαϊκό ΑΕΠ δεν θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019, πριν το φθινόπωρο του 2022.

Το ευρωπαϊκό ΑΕΠ δεν θα επανέλθει στο επίπεδο όπου βρισκόταν το 2019 παρά το φθινόπωρο του 2022, εκτίμησε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Φίλιπ Λέιν, προσθέτοντας ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

«Αυτό που θα παρακολουθούμε στενά είναι η κυκλοφορία του ιού, που αναπόφευκτα επηρεάζει τις συμπεριφορές των καταναλωτών, περισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα (...). Το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει» η πανδημία του νέου κορονοϊού, ανέλυσε ο ιρλανδός οικονομολόγος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Les Echos.

«Αυτό που μοιάζει βέβαιο, αντίθετα, είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες του 2020 δεν θα δούμε βελτίωση», πρόσθεσε.

Για τον Λέιν, «όσο το εμβόλιο δεν διανέμεται μαζικά, θα παραμένουμε σε περίοδο αβεβαιότητας. Το εμβόλιο θα επηρεάσει πάνω απ’ όλα την προοπτική του τέλους του επόμενου έτους και του 2022, όχι των επόμενων έξι μηνών».

Σύμφωνα με τον Ιρλανδό, «το (ευρωπαϊκό) ΑΕΠ δεν θα επιστρέψει στο επίπεδο του 2019 πριν από το φθινόπωρο του 2022. Θα υπάρξουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, για παράδειγμα στην εμπιστοσύνη και στις αποταμιεύσεις, στην επιστροφή στη δουλειά. Παρά τα εμβόλια, θα υπάρξει ζημία διαρκείας. Η ευρωπαϊκή οικονομία θα βγει από αυτή την κρίση εξασθενημένη για μεγάλη διάρκεια».