Οικονομία

Σταϊκούρας: κίνητρα για την προσέλκυση Ελλήνων και αλλοδαπών εργαζόμενων

Μεταξύ άλλων προβλέπεται «απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα, για 7 έτη».

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε δήλωση του σχετικά με τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων από το εξωτερικό στην Ελλάδα, αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κυρίας Αθηνάς Καλύβα, κλείνει την “τριχορδία” των κινήτρων με στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογούμενων στην Ελλάδα, με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την περιστολή του λαθρεμπορίου, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή».

Όπως αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας, «η αρχή έγινε με τον νόμο 4646/2019, που εισήγαγε στη χώρα μας τον θεσμό του “διαμένοντος μη κατοίκου” (Non-Dom), για την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων , οι οποίοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα επωφελούμενοι από εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός τους.

Στη συνέχεια, ο νόμος 4714/2020 επέκτεινε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος σε συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην πατρίδα μας».

Και συμπληρώνει ο κ. Σταϊκούρας, «και τώρα, προχωράμε στη θέσπιση φορολογικών κινήτρων, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά με έδρα την Ελλάδα. Τα κίνητρα είναι τα ακόλουθα:

-Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα, για 7 έτη.

-Μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για κατοικία και επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι, ακόμα και μέσα στη δίνη της υγειονομικής κρίσης, λειτουργεί με διορατικότητα και υπευθυνότητα, προκειμένου να υλοποιήσει διαρθρωτικές αλλαγές που θα προσελκύσουν επενδύσεις και επενδυτές στη χώρα».