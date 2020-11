Τοπικά Νέα

Μάνη: Πέθανε ο πατέρας του συζυγοκτόνου

Ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Λίγες ημέρες μετά το έγκλημα που συντάραξε τη Μάνη, με τον 44χρονο που δολοφόνησε τη σύζυγό του, "έφυγε" από τη ζωή, ο πατέρας του δράστη.

Ο πατέρας του συζυγοκτόνου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Σπάρτης, μετά από τροχαίο που είχε με μηχανή. Το δίκυκλο ανετράπη και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Τελικά, ο ηλικιωμένος υπέκυψε τα ξημερώματα της Τετάρτης.