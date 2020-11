Υγεία - Περιβάλλον

Σταμπουλίδης: πλαφόν στις τιμές των τεστ για κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα ανώτατα όρια που ανακοίνωσε ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Ανώτατες τιμές θα ισχύσουν στα τεστ κορονοϊού προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις κερδοσκοπίας, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Συγκεκριμένα ανώτατη τιμή για το μοριακό τεστ PCR ορίζονται τα 40 ευρώ.

Ανώτατη τιμή για το τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, τα γνωστά rapid test ορίζονται τα 10 ευρώ.

«Μέλημα μας ήταν και παραμένει η κοινωνική συνοχή και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, που όμως τώρα βρίσκεται σε αναστολή. Γνωρίζοντας ότι για λόγους πρόληψης γίνεται τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, προχωράμε στον ορισμό ανώτατης τιμής χρέωσης, με σχετική τροπολογία» ανέφερε χαρακτηριστικά, o κ. Σταμπουλίδης

Η σχετική πρωτοβουλία θα περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που θα κατατεθεί εντός των ημερών και μόλις ψηφιστεί και δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, θα ακολουθήσει υπουργική απόφαση για την εφαρμογή των ανώτατων τελικών τιμών για τεστ για τον κορονοϊό.

Ο κ. Σταμπουλίδης που συμμετείχε στην καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορονοϊό υπογράμμισε ότι «προτεραιότητα μας αποτελεί η διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Με γνώμονα αυτό, κάνουμε παρεμβάσεις σε φαινόμενα ασύμμετρων φαινομένων».

«Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύοσυμε την κοινωνία από κάθε αθέμιτη πρακτική, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε όπου χρειαστεί» διεμήνυσε ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή..