Life

Κορονοϊός: Πέθανε ο Βασίλης Blue Σωτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών, νικημένος από την COVID-19.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, από κορονοϊό, ο Κοζανίτης μουσικός Βασίλης Blue Σωτηρίου, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και διέμενε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia.gr, ο άτυχος καλλιτέχνης δεν είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα, ενώ είχε εισαχθεί για νοσηλεία στις 4 Νοεμβρίου.