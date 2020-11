Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: δεν έχει τέλος ο εφιάλτης

Ακόμη μια μέρα με τετραψήφιο αριθμό θανάτων από τις επιπλοκές της νόσου. Ίλιγγο… προκαλεί ο αριθμός των κρουσμάτων.

Το Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων της Covid19 στην χώρα ανέρχεται σε 13.142.997, αύξηση κατά 143.333 σε σχέση με την χθεσινή καταμέτρηση, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 1.210, στους 265.166.

Τα στοιχεία του CDC δεν περιλαμβάνουν αναγκαστικά περιστατικά που καταμετρώνται σε επιμέρους πολιτείες.