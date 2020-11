Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: οι Έλληνες αθλητές που έχουν προκριθεί

Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα των αθλητών μας που έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής την πρόκριση για το Τόκιο.

Τις 27 έφθασαν οι ελληνικές προκρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μετά από αυτή της Κατερίνας Δίβαρη στην ιστιοπλοΐα (Ιστιοσανίδα RS:X) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Οι ελληνικές προκρίσεις έως τώρα για το Τόκιο 2020:

Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλ Κυριακοπούλου, Βούλα Παπαχρήστου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Μίλτος Τεντόγλου (στίβος), Πολυχρόνης Τζωρτζάκης (ποδηλασία δρόμου), Χρήστος Βολικάκης (ποδηλασία πίστας), Μαρία Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμπου (κωπηλασία), Μαρία Μπόζη, Ραφαηλίνα Κλωναρίδου, Κατερίνα Δίβαρη, Βασιλεία Καραχάλιου, Βύρων Κοκκαλάνης, Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής (ιστιοπλοΐα), Γιάννης Μιτάκης, Άννα Κορακάκη, Νίκος Μαυρομάτης (σκοποβολή), Απόστολος Χρήστου, Κριστιάν Γκολομέεβ, Ανδρέας Βαζαίος, Γιάννης Γεωργαράκης, Απόστολος Παπαστάμος, Κώστας Εγγλεζάκης, Άννα Ντουντουνάκη (κολύμβηση), Μαρία Πρεβολαράκη (πάλη).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκρίσεις για Στεφανίδη, Κυριακοπούλου, Παπαχρήστου, Ντρισμπιώτη, Τεντόγλου, Χρήστου, Γκολομέεεβ, Βαζαίου, Παπαστάμου, Εγγλεζάκη και Ντουντουνάκη είναι ατομικές, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν πρόκριση για τη χώρα, που έχουν επιτευχθεί από τους αναφερόμενους αθλητές και αθλήτριες.