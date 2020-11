Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - Βόλος: “Αγγλικό” ματς στη Ριζούπολη

Έξι γκολ και εντυπωσιακή διακύμανση του σκορ στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στη Super League.

Με έναν “χορταστικό” αγώνα έπεσε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα, που βρήκε Απόλλωνα Σμύρνης και Βόλο ισόπαλους 3-3 στη Ριζούπολη, σε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με 3-0!

Η “Ελαφρά Ταξιαρχία” έχασε μοναδική ευκαιρία για ένα σημαντικό βαθμολογικό άλμα, ενώ όχι μόνο απώλεσε τους τρεις βαθμούς, αλλά κινδύνεψε και με ήττα στο τέλος από το συγκρότημα της Μαγνησίας, που παρέμεινε αήττητο εκτός έδρας στη φετινή διοργάνωση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό, χάθηκαν ευκαιρίες εκατέρωθεν και τελικά ο Απόλλωνας πήρε προβάδισμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν η ομάδα του Παράσχου άνοιξε το σκορ ύστερα από εξέταση στο VAR, καθώς αρχικά είχε καταλογιστεί οφσάιντ και το γκολ δεν είχε μετρήσει.

Στο σημείο εκείνο ο Χουχούμης έκανε “μπάσιμο” από αριστερά κι έβγαλε παράλληλη μπαλιά προς τον Τσιλούλη, ο οποίος στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε για το 1-0. Το γκολ, σε σημείο που οι φιλοξενούμενοι ανέμεναν το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο, λειτούργησε καθοριστικά στην ψυχολογία των 22 ποδοσφαιριστών.

Ορμητικός ο Απόλλωνας από το ξεκίνημα του β΄ μέρους επιδίωξε να βάλει δικλείδα ασφαλείας στη νίκη του και το πέτυχε σκοράροντας δύο γκολ σε ένα επτάλεπτο. Στο 48΄ και σε εκτέλεση κόρνερ ο Ιωαννίδης πήρε την κεφαλιά, οι παίκτες του Βόλου απομάκρυναν επί της γραμμής και στο ριμπάουντ ο Ντομίνγκες διπλασίασε με σουτ τα τέρματα της ομάδας του.

Στο 54΄ ο Δημόπουλος ανέτρεψε τον Μπεντινέλι, ο ίδιος ο Βραζιλιάνος εκτέλεσε την “εσχάτη των ποινών”, ο Γκαραβέλης απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά ο Μπεντινέλι έγραψε το 3-0 (55΄).

Παρά το σοκ, οι παίκτες του Βόλου προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση και όχι μόνο το έπραξαν, αλλά επιτέλεσαν... ολική επαναφορά!

Στο 60΄ ο Φεράρι σέντραρε από αριστερά και ο Δουβίκας με κεφαλιά μείωσε σε 3-1, ενώ η αδυναμία στον αέρα κόστισε άλλο ένα γκολ στον Απόλλωνα. Στο 79΄ ο Νίνης εκτέλεσε κόρνερ, ο Ουάρντα πήρε την πρώτη κεφαλιά και στο δεύτερο δοκάρι ο Μπαρτόλο μείωσε σε 3-2.

Ο Κολόμπο, που είχε προωθηθεί στην επίθεση, ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Απόλλων Σμύρνης (Γιώργος Παράσχος): Βερχούλστ, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπρούσιτς, Μπαξεβανίδης, Χουχούμης (76΄ Τσαμπούρης), Φατιόν, Κολ (76΄ Μαρκ Φερνάντεθ), Τσιλούλης (58΄ Σλίβκα), Μπεντινέλι (84΄ Μουνιέ), Ιωαννίδης.

Βόλος (Άνχελ Λόπεθ): Γκαραβέλης, Φεράρι, Δημόπουλος, Κολόμπο, Μήτογλου (50΄ Νίνης), Κιάκος (51΄ Γέντρισεκ), Ριένστρα, Ουάρντα, Μαρτίνες (70΄ Μπαρτόλο), Περέα, Δουβίκας.