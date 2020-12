Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικός ο Γιώργος Πατούλης

Θετικός στον κορονοϊό ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Τι έγραψε στα social media.

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στα social media.

«Eνημερώθηκα από Δήμαρχο που συναντήθηκα τις προηγούμενες μέρες, ότι εμφάνισε συμπτώματα #Covid19. Αμέσως υποβλήθηκα σε έλεγχο και το αποτέλεσμα βγήκε θετικό. Θα παραμείνω το επόμενο διάστημα σε απομόνωση, ασκώντας εξ αποστάσεως και με ασφάλεια τα καθήκοντα μου. #Μένουμε_Ασφαλείς», έγραψε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του, ενώ τα συμπτώματά του είναι ήπια.