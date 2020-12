Κοινωνία

Κλοπή-“μαμούθ” σε τραπεζικές θυρίδες: Τα σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτιμά πως οι δράστες έκαναν “φύλλο και φτερό” τις θυρίδες μέσα στον Αύγουστο. Υπομνήματα ετοιμάζουν τα θύματα της κλοπής.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Στους ενοικιαστές θυρίδων και τους υπαλλήλους της τράπεζας, που είχαν πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο με τις θυρίδες, εστιάζουν τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών την έρευνά τους, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη που παραβίασε τέσσερις θυρίδες και άρπαξε κοσμήματα και μετρητά αξίας πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Αστυνομικοί και θύματα, μάλιστα, θεωρούν ότι η παραβίαση έγινε μέσα στον Αύγουστο, χρόνο κατά τον οποίο οι ενοικιαστές των θυρίδων ήταν σε διακοπές, κάτι που πολύ εύκολα θα μπορούσαν να το πληροφορηθούν οι δράστες με διάφορους τρόπους.

Οι ενοικιαστές αναμένεται να παραδώσουν στα στελέχη της Ασφάλειας υπόμνημα με το περιεχόμενο των θυρίδων, ακόμα και με φωτογραφίες ορισμένων κοσμημάτων.

Και οι τέσσερις θυρίδες παραβιάστηκαν με τον ίδιο τρόπο και οι αστυνομικοί θεωρούν πως αυτό έγινε ενώ ήταν σε λειτουργία το κατάστημα, καθώς μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείο παραβίασης.