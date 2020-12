Κοινωνία

Πατέρας ασελγούσε στην ανήλικη κόρη του

Η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι δεν ήταν και ο μόνος που είχε μετατρέψει τη ζωή του παιδιού του σε εφιάλτη!

Μία υπόθεση ασέλγειας, και μάλιστα κατ’ εξακολούθηση, αποκαλύφθηκε πριν λίγες ημέρες στο Ρέθυμνο. Θύμα μία 15χρονη αλλοδαπή, καθώς προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, ότι σε βάρος της είχαν ασελγήσει δύο άντρες, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο πατέρας της.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες της Κρητικής Επιθεώρησης, ένας τυχαίος έλεγχος για άλλο λόγο από τους αστυνομικούς της Υ.Α. Ρεθύμνου σε βάρος ενός 33χρονου Ινδού, είχε ως αποτέλεσμα να διαπιστωθεί πως κάτι «περίεργο» γινόταν ανάμεσα στον ίδιο και την μικρή.

Η έρευνα πήρε άλλη τροπή, ελήφθησαν καταθέσεις και στην πορεία διαπιστώθηκε ότι ο άντρας αυτός ασκούσε ιδιαίτερη επιρροή στην 15χρονη, με την οποία είχε σεξουαλικές σχέσεις. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της 15χρονης είχε ασελγήσει και ο ίδιος της ο πατέρας!

Και οι δύο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν πως πρέπει και οι δύο να προφυλακιστούν και ήδη έχουν μεταφερθεί στις φυλακές.

