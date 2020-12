Πολιτική

Lockdown: Τα σενάρια για άνοιγμα κομμωτηρίων και καταστημάτων

Η παράταση του lockdown στην αγορά και τα σενάρια για το άνοιγμά τους. Τι θα γίνει με τα σχολεία.

Για την επόμενη εβδομάδα αναβλήθηκαν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την άρση του lockdown, το οποίο πήρε οριστικά παράταση μίας εβδομάδας, έως τις 14 Δεκεμβρίου.

Οι διασωληνωμένοι ασθενείς, ο καθημερινά αυξημένος αριθμός των νεκρών και η μικρή μείωση στα κρούσματα είναι που προκάλεσε την παράταση και την αναβολή της άρσης του lockdown, αλλά την ίδια ώρα που προκαλεί και μία ρευστότητα αναφορικά με το πότε θα ληφθούν αποφάσεις.

Οι ειδικοί επιστήμονες επιμένουν στο ότι θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων, καθώς τα νοσοκομεία, κυρίως της βόρειας Ελλάδας, είναι στο «κόκκινο», ενώ κρούουν και τον κώδωνα του κινδύνου για υποτροπή στην περίπτωση που γίνει νωρίς η χαλάρωση των μέτρων.

Την ίδια ώρα όμως, υπάρχει πίεση για το άνοιγμα της αγοράς και την όσο το δυνατόν μείωση της οικονομικής ζημίας, η οποία είναι εκ των πραγμάτων μεγάλη. Αν δεν υπάρξουν όμως σημάδια, αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν.

Από τη Δευτέρα θα λειτουργήσουν τα εποχικά καταστήματα, με όρους που θα ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα. Πρόκειται για 110 καταστήματα, τα οποία έχουν ήδη προμηθευτεί εμπόρευμα, το οποίο θα πρέπει να πωληθεί την τρέχουσα περίοδο αποκλειστικά.

Για τα μικρά εμπορικά καταστήματα και τα κομμωτήρια, το καλό σενάριο είναι να ανοίξουν στις 14 Δεκεμβρίου, με αυστηρά όμως μέτρα. Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, υπάρχει το ίδιο δίλημμα.

Και το άνοιγμα των σχολείων φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς η τελική εισήγηση της Επιτροπής ήταν η επιστροφή των μαθητών στα θρανία το 2021.

Οριστικό είναι και ότι δεν θα ανοίξει η εστίαση πριν τις γιορτές, ενώ η νυχτερινή διασκέδαση, διά στόματος Πρωθυπουργού θα ανοίξει με το εμβόλιο.

Το αισιόδοξο σενάριο είναι να δοθεί χρονοδιάγραμμα για όλους τους κλάδους την επόμενη εβδομάδα, όλα ωστόσο εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας.

Ο περιορισμός της νυχτερινής κυκλοφορίας και η μετακίνηση με SMS, τέλος, παραμένουν στο τραπέζι με τα σημερινά δεδομένα, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν σε κάθε τόνο ότι η μάσκα και οι αποστάσεις θα παραμείνουν για πολύ καιρό ακόμα και μετά την έναρξη του εμβολιασμού.