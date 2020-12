Life

“Χιούστον το Λύσαμε”: Πέτσας και Μεταξά από άλλο... πλανήτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάθε Παρασκευή τα βράδια μας αλλάζουν. Ο Φάνης, ο Νίκος και οι ξεχωριστοί καλεσμένοι τους σε καταστάσεις... πέρα από τα συνηθισμένα.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει ο Βίκτωρας Πέτσας:

Τι έκανε για να πάει σε αγώνα WWE στο Μαϊάμι όταν ήταν 18 χρονών;

Με ποιες γυναίκες ηθοποιούς θα ήθελε να κάνει ερωτικές σκηνές;

Ποια η σχέση του με τα φίδια;

Τέλος, τον βλέπουμε να υποδύεται ρόλους από στρατιωτικές ταινίες και να τεστάρει τις γνώσεις του στη φανταρική αργκώ μέσα από το challenge του Φάνη και του Νικόλα.

Αμέσως μετά η Κόνι Μεταξά απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Πώς ήταν οι σπουδές της στην Αμερική;

Τι προβλήματα συνάντησε ως κόρη του Λευτέρη Πανταζή;

Είναι αλήθεια ότι φοβόταν τον Σάκη Ρουβά όταν ήταν μικρή;

Ταυτίζεται με τους ανθρώπους της δημοσιότητας;

Ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα κάνει με σύντροφό της;

Ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει το «J2US»;

Επίσης τη βλέπουμε να παρουσιάζει ένα σέξι δελτίο ειδήσεων και να «ανεβάζει» ένα ιδιαίτερο musical στο πλατό του «Χιούστον το Λύσαμε»!

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame