Πέθανε ο Γιάννης Μαρούσης

Θλίψη στην τοπική κοινωνία, την οποία υπηρέτησε με ζήλο επί μακρά σειρά ετών.

Φτωχότερη είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ο επί 18 χρόνια ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Γιάννης Μαρούσης, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γιάννης Μαρούσης γεννήθηκε το 1950, εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος Φούρνων στις Δημοτικές Εκλογές του 1995 και από το 2002 εκλεγόταν Δήμαρχος Φούρνων, όπου αφιερώθηκε στην ουσιαστική ανάπτυξη του τόπου του και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το δήμαρχο και φίλο του αποχαιρετά με ανάρτησή του ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος, αναφέροντας: «Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε όλοι μας τη δυσαναπλήρωτη απώλεια του συναδέλφου και φίλου Δημάρχου Φούρνων Κορσεών, Γιάννη Μαρούση. Με το χαμόγελο του παιδιού στα χείλη πάντοτε και ένα καλό λόγο για όλους . Άξιος άνθρωπος, Άξιος αυτοδιοικητικός, οραματιστής και άνθρωπος των πράξεων με πλούσιο έργο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους Φουρνιώτες. Αιωνία σου η μνήμη Γιάννη Μαρούση».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ικαρίας, Νικος Καλαμπόγιας, αναφέρει: «Βαθιά η θλίψη. Ένας φίλος, συνάδελφος αλλά κι ένας εξαίρετος άνθρωπος έφυγε σήμερα. Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του αλλά και σε όλους τους Φούρνους. Καλό ταξίδι Δήμαρχε».

