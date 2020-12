Κοινωνία

Αθήνα: Στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δέντρο έφτασε στην «καρδιά» της Αθήνας και από τα ξημερώματα της Τρίτης ετοιμάζεται για να στολιστεί.

Η μεταλλική βάση τοποθετήθηκε, το δέντρο έφτασε από το Καρπενήσι στην Αθήνα και το στόλισμά του ετοιμάζεται.

Η βάση στήθηκε ήδη τα ξημερώματα της Τρίτης για να τοποθετηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο του δήμου Αθηναίων.

Το βάρος της φτάνει, μαζί με τα τσιμεντένια αντίβαρα, τους 30 τόνους και πάνω της θα στηθεί το έλατο ύψους 15 μέτρων.

Το στόλισμα του κέντρου της Αθήνας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.