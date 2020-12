Αθλητικά

Super League: δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση στην 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ολόκληρο το πρόγραμμα.

Μετά από πάρα πολλά χρόνια το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ συνιστά και αναμέτρηση κορυφής. Οι δυο ομάδες κοντράρονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το βράδυ της Κυριακής (13/12, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ένας βαθμός χωρίζει «κίτρινους» και «ασπρόμαυρους» που ακολουθούν κατά πόδας τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της και αυτή του Πάμπλο Γκαρσία να έρχεται από την ολοκλήρωση των φετινών ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της μετά και το 0-0 κόντρα στη Γρανάδα.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο «Αθανάσιος Διάκος» (15:00) για να αντιμετωπίσει τη Λαμία, έχοντας το μυαλό του στην κλήρωση των «32» του Europa League. Άδοξο ευρωπαϊκό φινάλε και για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στη γειτονική Ριζούπολη (17:15) τον Απόλλωνα Σμύρνης ενώ την ίδια ώρα ο Παναιτωλικός, μετά την πρώτη φετινή του νίκη, φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο.

Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει στο Αλκαζάρ (12/12/ 17:15) με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Λάρισα και ΟΦΗ που αναζητούν «τρίποντο» ανάκαμψης, συνεχίζεται στη Λεωφόρο (19:30) με τον ανεβασμένο - μετά τη νίκη στο ντέρμπι επί της ΑΕΚ - Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον αξιόμαχο ΠΑΣ Γιάννενα και κλείνει τη Δευτέρα (14/12, 19:30) στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα να περιμένει τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

17:15 Στάδιο Αλκαζάρ, ΑΕΛ - ΟΦΗ

19:30 «Απόστολος Νικολαϊδης», Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

15:00 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία - Ολυμπιακός

17:15 «Γεώργιος Καμάρας», Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ

17:15 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος - Παναιτωλικός

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος