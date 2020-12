Κοινωνία

Μπαμπινιώτης στον ΑΝΤ1: το έχουμε παρακάνει με τα... “click away” και “courier” (βίντεο)

Ο καθηγητής Γλωσσολογίας ζητά μεγαλύτερη προσοχή στα ελληνικά μας και εξηγεί από πού βγήκε η λέξη "ρεβεγιόν" που έχουμε υιοθετήσει.