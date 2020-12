Αθλητικά

Άλμα... εξάδας για τον Αστέρα Τρίπολης

Σε τροχιά play off οι Αρκάδες μετα τη νίκη επί του Ατρομήτου.

Σπουδαία νίκη, που ίσως αποδειχθεί "χρυσάφι" στην οικονομία του πρωταθλήματος πήρε στην Τρίπολη ο Αστέρας που επικράτησε με 2-0 του Ατρομήτου, με γκολ των Κρέσπι και Μπαράλες (πέναλτι στο 90΄)

Οι Αρκάδες, που ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχασαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες, είχαν τρία δοκάρια (!) και παρά το γεγονός ότι έπεσαν πάνω στον κορυφαίο Γιαννιώτη, κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς, να προσπεράσουν τους Περιστεριώτες και να μπουν σε τροχιά play off.

Από την άλλη, η ομάδα του Κάναντι που μετρούσε πριν το παιχνίδι τρεις ισοπαλίες, όχι μόνο δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη νίκη για να κάνει restart, αλλά αντίθετα έδειξε ότι βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, αφού δεν έβγαλε καν ευκαιρίες και έχασε σχεδόν με κάτω τα χέρια, προβληματίζοντας με την εικόνα που παρουσίασε σε ακόμα ένα ματς. Τα καμπανάκια χτυπούν πλέον δυνατά, αφού οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν καν ευκαιρία στην εστία σε όλο το ματς.

Με τη νίκη αυτή ο Αστέρας ανέβηκε στην 6η θέση με 16 βαθμούς, έμεινε στους 13 ο Ατρόμητος που έχει μόλις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (82΄Γκαρθία), Αλβάρες, Σουάρεθ, Καστάνο, Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Γκόμεζ (18΄Ριέρα), Σίτο (61΄Λουίς Φερνάντεθ), Μπαράλες, Κρέσπι (83΄Τιλίκα).

Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): Γιαννιώτης, Γκάλο, Γκαλβάο, Γούτας, Τομάσεβιτς (72΄Ρισβάνης), Νάτσος, Χαρίσης (57΄Αγκάγιεφ), Μουνίθ (57΄Ούμπιδες), Ενσικουλού (46΄Κωτσόπουλος), Νταβιώτης, Μανούσος (57΄Χριστοδουλόπουλος)