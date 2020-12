Κοινωνία

“Τουμπάρουν” αυτοκίνητο για να κλέψουν τον καταλύτη (βίντεο - ντοκουμέντο)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους δράστες, που μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αναποδογυρίζουν το όχημα. Δείτε το ρεπορτάζ της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα"