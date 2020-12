Αθλητικά

Globo: Πενθήμερο... πάρτι διοργανώνει ο Νεϊμάρ για το νέο έτος

Πάρτι με εκατοντάδες άτομα στην έπαυλη του ετοιμάζει ο Νεϊμάρ εν μέσω κορονοϊού. Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα.

Σε μία αποκάλυψη, που εφ΄ όσον επιβεβαιωθεί αναμένεται να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, προχώρησε η βραζιλιάνικη εφημερίδα «Globo». Οπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, με την ευκαιρία των διακοπών για την Πρωτοχρονιά, ο Νεϊμάρ έχει διοργανώσει πάρτι στην έπαυλη που διατηρεί στην περιοχή Mangaratiba, στα προάστια του Ρίο Ντε Τζανέϊρο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πάρτι θα διαρκέσει πέντε ημέρες και θα ολοκληρωθεί την Πρωτοχρονιά, με την συμμετοχή 500 (!) προσκεκλημένων, την ώρα που η Βραζιλία πλήττεται σφόδρα από την πανδημία του κορονοϊού και σε όλον τον πλανήτη, έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης της.

Στα αξιοσημείωτα του σχετικού δημοσιεύματος, είναι και το στοιχείο, πως έχει δοθεί... οδηγία να μην διαρρεύσουν λεπτομέρειες του πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.