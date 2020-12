Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Pfizer: Μια δόση ανά φιαλίδιο εξοικονόμησαν οι Γερμανοί

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν έξι αντί πέντε εμβολιασμοί από ένα φιαλίδιο.

Με τις μεμονωμένες δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό των εταιρειών Biontech και Pfizer μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εμβολιαστούν περισσότερα άτομα από ό, τι πιστευόταν μέχρι τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα το οποίο επιβεβάιωσε το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Υγείας επιβεβαίωσε δημοσίευμα των εφημερίδων "Stuttgarter Zeitung" και "Stuttgarter Nachrichten", σύμφωνα με το οποίο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να πραγματοποιηθούν έξι εμβολιασμοί από ένα φιαλίδιο του εμβολίου αντί των πέντε που είχαν προβλεφθεί. Το υπουργείο επεσήμανε ότι τα φιαλίδια περιέχουν ποσότητα ελαφρώς μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή για προληπτικούς λόγους. Με προσεκτική χρησιμοποίησή τους, είναι επομένως δυνατό να εξαχθούν έξι δόσεις.

Το υπουργείο έστειλε ανάλογο έγγραφο με αυτές τις πληροφορίες στα ομοσπονδιακά κρατίδια. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποσότητα εμβολίου από πολλά φιαλίδια για να συμπληρώνεται μία δόση.