Κοινωνία

Κορονοϊός: εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Καστοριάς

Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ είχε προσβληθεί από τον ιό στις αρχές Δεκεμβρίου.

Πέθανε τα ξημερώματα, σε ηλικία 61 ετών, ο μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ, ο οποίος νοσηλευόταν από τις αρχές Δεκεμβρίου στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε της Θεσσαλονίκης με κορονοϊό. Ο μακαριστός μητροπολίτης αρχικά εισήχθη στο νοσοκομείο στις 8 Δεκεμβρίου, για προληπτικούς λόγους, καθώς η κατάστασή του δεν ενέπνεε ανησυχία, ωστόσο στις 20 του μήνα παρουσίασε επιδείνωση και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του σε ΜΕΘ.

Γεννήθηκε το 1959 στο Αγναντερό Καρδίτσας και φοίτησε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1983. Φοίτησε επίσης στη Θεολογική Σχολή Αθήνας, απ΄όπου έλαβε το πτυχίο του το 1987. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1983 και πρεσβύτερος το 1987. Υπηρέτησε ως διάκονος, εφημέριος- ιεροκήρυκας και ιερατικός προϊστάμενος στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Πατησίων και ως διευθυντής Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και υπεύθυνος Πρωτοκόλλου στην Ιερά Σύνοδο και το 1990 ως Γραμματέας στην Ιερά Σύνοδο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. Χειροτονήθηκε, δε, επίσκοπος, στις 5 Οκτωβρίου 1996.

Επί αρχιερατείας του, μεταξύ άλλων, η Μητρόπολη Καστοριάς ανέπτυξε φιλανθρωπική και πνευματική δράση με πολλές πτυχές.