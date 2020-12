Υγεία - Περιβάλλον

Βιολογική ενίσχυση με βλαστοκύτταρα σε παθήσεις του ώμου

Γράφει ο Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Ο ώμος είναι μια θαυμαστή άρθρωση! Είναι η άρθρωση με το μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο ανθρώπινο σώμα. Δοκιμάστε να ζήσετε μια μέρα κρατώντας καθηλωμένο τον ώμο σας?. Καθημερινές κινήσεις όπως η μεταφορά αντικειμένων, το ντύσιμο, το χτένισμα, η άθληση, ακόμη και μια αγκαλιά γίνονται με δυσκολία.

Τέσσερις είναι οι μύες του ώμου: υπερακάνθιος, υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος και υποπλάτιος, οι οποίοι δημιουργούν το τενόντιο πέταλο των στροφέων. Αυτοί, βοηθούν στην ανύψωση και τις στροφικές κινήσεις και ευθύνονται για τη σταθερότητά του. Λόγω της ιδιαίτερης στενότητας του χώρου στον οποίο ενεργούν έχουν την ιδιότητα να τραυματίζονται πολύ εύκολα.

Παλαιότερα, τραυματισμούς τέτοιου είδους τους ονομάζαμε περιαρθρίτιδα ο ασθενής μάθαινε να ζει με τον πόνο και τον περιορισμό της κίνησης. Τότε, η χειρουργική αντιμετώπιση ήταν ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία λόγω των μεγάλων χειρουργικών τομών στην περιοχή και των μετεγχειρητικών συμπτωμάτων.

Aρθροσκοπική αντιμετώπιση: επέμβαση μιας ημέρας

Σήμερα, όμως, η αποκατάσταση, αυτών των τραυματισμών γίνεται αρθροσκοπικά. Μία μέθοδος, που αντί χειρουργικών τομών, ειδική κάμερα, το αρθροσκόπιο, εισέρχεται στην άρθρωση μέσω μιας οπής διαμέτρου μόλις 3.5-4.5 χιλιοστών! Με αυτό τον τρόπο, ο χειρουργός μπορεί να εντοπίσει εύκολα τον τραυματισμό -συνήθως ρήξη του τενοντίου πετάλου- και με την εισαγωγή εργαλείων, να καθηλώσει και να συρράψει τον τένοντα ή τους τένοντες χωρίς να τραυματίσει τους υπερκείμενους υγιείς ιστούς. Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση είναι επέμβαση της μιας ημέρας! Ο ασθενής έρχεται το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ επιστρέφει στο σπίτι του, στην καθημερινότητα και την εργασία του. Χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία, μπορεί να χρησιμοποιεί το χέρι του από την πρώτη στιγμή και να εξυπηρετείται.

Θεραπεία Βλαστοκυττάρων

Στην περίπτωση των εκτεταμένων ρήξεων του στροφικού πετάλου, η πλήρης αρθροσκοπική αποκατάσταση μπορεί να μην είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η βίο-κυτταρική αναγεννητική ιατρική "Stem Cell Therapy" ή "Θεραπεία Βλαστοκυττάρων" δίνει τις λύσεις. Η πειραματική χρήση βλαστοκυττάρων αυξάνεται ολοένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και παντού στον κόσμο, με συγκλονιστικό ρυθμό.

Τί είναι η "Θεραπεία Βλαστοκυττάρων";

Η βίο-κυτταρική αναγεννητική ιατρική αναφέρεται στη χρήση βιολογικών αυξητικών παραγόντων, προϊόντων ιστού και ζωντανών βλαστικών και στρωματικών κυττάρων που προέρχονται από τον οργανισμό του ίδιου του ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο, διεγείρεται η αυτό-επούλωση και η αναγέννηση των τραυματισμένων ιστών όλων των τύπων. Στους ενήλικες, τα βλαστοκύτταρα ανευρίσκονται στο μυελό των οστών και στον λιπώδη ιστό. Στην Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, συγκεκριμένα, προτιμούμε τη λήψη μυελού των οστών, κυρίως από το λαγόνιο οστό αλλά και από το εγγύς βραχιόνιο οστό και την εγγύς κνήμη.

Η επεξεργασία και η απομόνωση των βλαστοκυττάρων σε λειτουργική μορφή, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία χρειάζεται ακρίβεια και λεπτομέρεια. Γι΄ αυτό, είναι απαραίτητο να εκτελείται από εξειδικευμένα εργαστήρια και έμπειρους βιοτεχνολόγους, οι οποίοι παρέχουν υπό άσηπτες συνθήκες, ένα άριστης ποιότητας και καθαρότητας συμπυκνωμένο διάλυμα πλούσιο σε βλαστοκύτταρα. Το διάλυμα αυτό, είτε σε υγρή μορφή είτε σε μορφή πήγματος, τοποθετείται στο στροφικό πέταλο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή και μετά από αυτό.

Η "Θεραπεία Βλαστοκυττάρων" είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το υλικό προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή, παρέχοντας τα απαραίτητα βιολογικά υλικά για την ευόδωση της επούλωσης, η οποία σε συνδυασμό με την χειρουργική αποκατάσταση και τα εξατομικευμένα φυσιοθεραπευτικά πρωτόκολλα, οδηγεί στο μέγιστο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα.

Η Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική του ΥΓΕΙΑ με το έμπειρο και καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό της έχει σαν στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας που σχετίζονται με τις παθήσεις των αρθρώσεων. Μέσω εξατομικευμένων θεραπειών, επαναστατικών και πρωτοπόρων μεθόδων κι ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών, επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών παθήσεων. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται με σοβαρότητα και επιστημονικότητα, σε ένα φιλικό περιβάλλον, πάντα με σεβασμό τόσο στο πρόβλημα όσο και στην προσωπικότητα του ασθενούς.

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του Covid-19 ή να αποφεύγεται να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.

*Άρθρο του Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκη, Ορθοπαιδικού Χειρουργού, Διευθυντή Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.