Κόσμος

Νεκροί Γάλλοι στρατιώτες

Δύο Γάλλοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Δύο Γάλλοι στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στο Μαλί και ένας τρίτος τραυματίστηκε όταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός έπληξε το θωρακισμένο όχημά τους, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Οι στρατιώτες βρίσκονταν σε μια αποστολή αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών στην ανατολική περιοχή Μενάκα όταν συνέβη η έκρηξη χθες το πρωί.

Η ζωή του τραυματισμένου στρατιώτη δεν διατρέχει κίνδυνο, είπε η προεδρία.

Πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, τρεις Γάλλοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Μαλί, επίσης από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, κατά τη διάρκεια αποστολής στη νότια περιοχή του Χομπορί.

Το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Βόρεια Αφρική ανέλαβε την υπεύθυνη για αυτήν την επίθεση, ανέφερε χθες Σάββατο το ινστιτούτο SITE Intelligence Group, που ειδικεύεται στην παρακολούθηση ισλαμιστικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων στο διαδίκτυο.

Οι στρατιώτες και στις δύο περιπτώσεις ήταν μέλη της γαλλικής αντιτζιχαντιστικής δύναμης Μπαρχάν, που επιχειρεί στο Μαλί εναντίον ισλαμιστών μαχητών.